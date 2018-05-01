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  • В своих двух предыдущих матчах в Лиге чемпионов, которые прошли 1 мая, «Бавария» победила «Барселону» и «Реал»

В своих двух предыдущих матчах в Лиге чемпионов, которые прошли 1 мая, «Бавария» победила «Барселону» и «Реал»

1 мая 2018, 16:40
5

Сегодня «Бавария» проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» в Мадриде.

До этого мюнхенцам дважды 1 мая проводили встречи плей-офф турнира и оба раза победили. В 2013 году «Бавария» одолела «Барселону» (3:0), а в 2001 – как раз «Реал». Обе победы были одержаны немецким грандом в гостях.

Поединок «Реал» – «Бавария» начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первой игры в Мюнхене сливочные были сильнее со счетом 2:1.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Бавария Реал Барселона
Комментарии (5)
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Houston
1525183224
Сможет Бавария пацаны?
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Cules2013
1525191424
ненавижу это тупое гадание на кофейной гуще. может вам новый сезон битвы экстрасенсов запилить, где они будут угадывать исходы матчей в ЛЧ?
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zigbert
1525194433
Как бы не закончился матч,он обещает быть интересным.
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BARCA R10
1525199756
ждем зрелищной игры.
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