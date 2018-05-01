Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В своих двух предыдущих матчах в Лиге чемпионов, которые прошли 1 мая, «Бавария» победила «Барселону» и «Реал»

    Сегодня «Бавария» проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» в Мадриде.

    До этого мюнхенцам дважды 1 мая проводили встречи плей-офф турнира и оба раза победили. В 2013 году «Бавария» одолела «Барселону» (3:0), а в 2001 – как раз «Реал». Обе победы были одержаны немецким грандом в гостях.

    Поединок «Реал» – «Бавария» начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первой игры в Мюнхене сливочные были сильнее со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2018 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +52

      BARCA R10 1 мая 2018, 21:35

      ждем зрелищной игры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 20:07

      Как бы не закончился матч,он обещает быть интересным.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 мая 2018, 19:17

      ненавижу это тупое гадание на кофейной гуще. может вам новый сезон битвы экстрасенсов запилить, где они будут угадывать исходы матчей в ЛЧ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 1 мая 2018, 17:00

      Сможет Бавария пацаны?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > Houston 1 мая 2018, 18:22

      Бавария сможет...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11