В своих двух предыдущих матчах в Лиге чемпионов, которые прошли 1 мая, «Бавария» победила «Барселону» и «Реал»

Сегодня «Бавария» проведет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» в Мадриде.

До этого мюнхенцам дважды 1 мая проводили встречи плей-офф турнира и оба раза победили. В 2013 году «Бавария» одолела «Барселону» (3:0), а в 2001 – как раз «Реал». Обе победы были одержаны немецким грандом в гостях.

Поединок «Реал» – «Бавария» начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первой игры в Мюнхене сливочные были сильнее со счетом 2:1.