Названы имена фанатов «Ромы», устроивших нападение на болельщиков «Ливерпуля»

В минувший четверг два фаната «Ромы» были арестованы в Ливерпуле по обвинению в инциденте, в результате которого 53-летний болельщик английского клуба Шон Кокс оказался в коме с травмами головы.

Позже стали известны имена итальянцев. Это 20-летний Филипп Ломбарди и 29-летний Даниэле Циско. Первый из них нанес удары британскому фанату, что привело к данной трагедии. Суд над ними пройдет 24 мая.

Оба фаната «Ромы» считаются участниками ультрарадикальной группы «Федайн». Около 200 представителей этой группировки побывали на матче Лиги чемпионов на «Энфилде».