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  • Названы имена фанатов «Ромы», устроивших нападение на болельщиков «Ливерпуля»

Названы имена фанатов «Ромы», устроивших нападение на болельщиков «Ливерпуля»

30 апреля 2018, 09:44
9

В минувший четверг два фаната «Ромы» были арестованы в Ливерпуле по обвинению в инциденте, в результате которого 53-летний болельщик английского клуба Шон Кокс оказался в коме с травмами головы.

Позже стали известны имена итальянцев. Это 20-летний Филипп Ломбарди и 29-летний Даниэле Циско. Первый из них нанес удары британскому фанату, что привело к данной трагедии. Суд над ними пройдет 24 мая.

Оба фаната «Ромы» считаются участниками ультрарадикальной группы «Федайн». Около 200 представителей этой группировки побывали на матче Лиги чемпионов на «Энфилде».

Источник: Daily Mail
Лига чемпионов Ливерпуль Рома
Комментарии (9)
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Татарин за ЦСКА
1525070809
Эти имена уже третий день известны,а тут только узнали чтоли????
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Алекс Таранов
1525072017
Так тут всё с опозданием)))
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Боцман59rus
1525072581
присутствием интеллекта явно не страдают, да и не гераклы - судя по выбору жертвы, жаль что на футбольных матчах, концентрация таких заготовок запредельная.)))
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insider_retro
1525074267
Вдвоем на одного - это по современному... Да ещё, наверное, со спины... На дыбу!...
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Manilov
1525076069
Наверное - главные герои ультрарадикальной группировки. Остальные не дерутся с противниками моложе семидесяти.
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zigbert
1525076986
Для них человеческие законы не существуют ,но как всегда вердикт будет к ним мягок.
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OfaZavr
1525078810
вот бы и наказание им было избрано по всей строгости.
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mishavandit
1525098151
Здоровья англичанину...но и тот похоже не библиотекарь...все отскочили, а он остался руками махать..вот по-геройски и отхватил...надо думать. Да и били они не простых прохожих, а таких же "накаченных" ультрас похоже...мое мнение.
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Par Mezan
1525116166
...Обдолбаный коксом 53-летнй пенсионер Филипп Шон из Ломбардии был избит украинским фанатом Данилой Сисько из ультрарадикальной группы «Юни-сифилида». Оба фаната считаются дворовыми скотами (Scotland Yard), излишне принявшими напиток «Ром» на матче Лиги чемпионов. Хот-новости из телеграмм и теле-килограмм. С ув.
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