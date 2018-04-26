B/R Football показал, как Зидан программирует игроков «Реала» на Лигу чемпионов

Bleacher Report Football на своей странице в инстаграме опубликовал шуточное видео.

В ролике показано, как главный тренер «Реала» Зинедин Зидан с помощью ноутбука программирует нападающего Криштиану Роналду на хорошую игру в Лиге чемпионов.

«Они всегда включаются на Лигу чемпионов», – гласит подпись под видео.

Напомним, во среду «Реал» победил на выезде «Баварию» (2:1) в первом полуфинальном матче турнира. Мадридцы являются победителями двух последних розыгрышей Лиги чемпионов.