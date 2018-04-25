Рейнгольд: «Великий матч – это игра «Баварии» с «Реалом», а не ЦСКА – «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал». По словам ветерана, встреча между мюнхенцами и мадридцами станет величайшим событием.

«Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реала» и «Баварии» станет величайшим событием. Если мы через несколько лет захотим вспомнить великий футбольным матч с обилием футбольных моментов, мы вспомним именно встречу Лиги чемпионов, а не матч чемпионата России ЦСКА и «Спартака», например. Нашему футболу явно такое не по силам.

«Реал» больше авантюрная команда, играющая на публику. Поэтому «Бавария» может наказать соперника. «Бавария» – это немецкая машина. Немцы могут грохнуть соперника в любую секунду. Встреча мадридцев с баварцами – праздник для болельщика», – сказал Рейнгольд.

Поединок «Бавария» – «Реал» состоится сегодня, 25 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.