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    Рейнгольд: «Великий матч – это игра «Баварии» с «Реалом», а не ЦСКА – «Спартак»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Бавария»«Реал». По словам ветерана, встреча между мюнхенцами и мадридцами станет величайшим событием.

    «Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реала» и «Баварии» станет величайшим событием. Если мы через несколько лет захотим вспомнить великий футбольным матч с обилием футбольных моментов, мы вспомним именно встречу Лиги чемпионов, а не матч чемпионата России ЦСКА и «Спартака», например. Нашему футболу явно такое не по силам.

    «Реал» больше авантюрная команда, играющая на публику. Поэтому «Бавария» может наказать соперника. «Бавария» – это немецкая машина. Немцы могут грохнуть соперника в любую секунду. Встреча мадридцев с баварцами – праздник для болельщика», – сказал Рейнгольд.

    Поединок «Бавария» – «Реал» состоится сегодня, 25 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Р-Спорт

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    25.04.2018 17:14
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 26 апреля 2018, 16:09

      Ошибся Рейндгольд, Ливерпуль-Рома вот это был матч, а Бавария-Реал по хуже ЦСКА и «Спартака», как оказалось.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 26 апреля 2018, 09:14

      Бавария - Реал я спокойно смотрю. равнодушно, ну забили и забили. А в ЦСКА - Спартак каждый момент переживаешь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 25 апреля 2018, 22:16

      Не понятно зачем вообще такое говорить? ЦСКА -Спартак это наше дерби и часто оно бывает зажигательным и драматичным и со всем присущем этому антуражем. Непонятно вообще для чего сравнивать местное дерби с противостоянием двух суперклубов из разных чемпионатов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 апреля 2018, 20:43

      Человек с фамилией переводящейся как золото реки Рейн таки прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 19:50

      Пожалуй не к месту это сравнение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 апреля 2018, 19:18

      Надо же, а ведь могли и не встретиться, если б жеребьевка по-другому легла.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 апреля 2018, 18:57

      Сколько можно уже этим “специалистам” болтать давать. Хоть не публикуйте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 18:52

      для истинных болельщиков Спартак-ЦСКА всегда будет как Реал-Бавария, так что неудачное сравнение выбрал товарищ Дед)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 25 апреля 2018, 18:45

      преданным болелам Спартака, ЦСКА, Зенита, Краснодара, Локо, Амкара, Рубина, Урала, Уфы, Динамо, Анжи, Ахтмата, Ска, Арсенала, Тосно и Ростова насрать на твой Реал и Бавария вместе взятых. Мне на примере похрен кто из них сегодня выиграет а кто проиграет. Вот был бы кто то из наших в этой игре болели бы всей страной. а так обычный матч ЛЧ.

      6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Spartak №1 25 апреля 2018, 18:46

      В точку.+100500****))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 25 апреля 2018, 18:41

      Сравнил тоже

      2
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