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  • Рейнгольд: «Великий матч – это игра «Баварии» с «Реалом», а не ЦСКА – «Спартак»

Рейнгольд: «Великий матч – это игра «Баварии» с «Реалом», а не ЦСКА – «Спартак»

25 апреля 2018, 17:14
32

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Бавария»«Реал». По словам ветерана, встреча между мюнхенцами и мадридцами станет величайшим событием.

«Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реала» и «Баварии» станет величайшим событием. Если мы через несколько лет захотим вспомнить великий футбольным матч с обилием футбольных моментов, мы вспомним именно встречу Лиги чемпионов, а не матч чемпионата России ЦСКА и «Спартака», например. Нашему футболу явно такое не по силам.

«Реал» больше авантюрная команда, играющая на публику. Поэтому «Бавария» может наказать соперника. «Бавария» – это немецкая машина. Немцы могут грохнуть соперника в любую секунду. Встреча мадридцев с баварцами – праздник для болельщика», – сказал Рейнгольд.

Поединок «Бавария» – «Реал» состоится сегодня, 25 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Реал Бавария Спартак ЦСКА Рейнгольд Валерий
Комментарии (32)
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giluxa1963
1524666695
мы будим помнить матч спартак- тосно
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каа
1524667208
Рейнгольдом был - Рейнгольдом остался...((( Вроде жизнь прожил ..в футбол играл...но так и не понял ничего ... Футбол это не только обилие моментов и голы... футбол это еще и эмоции ...переживания... страхи и надежды... и в этом плане "Реал-Бавария" далеко до "ЦСКА- Спартак"...
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_Kesh_Suntar_
1524667431
Опять свинкой пахнет! )
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за ЦСКА с 1980г
1524668151
Я посмотрю ЦСКА-Спартак,а потом Спартак-ЦСКА..А баварию с реалом-лучше я во сне посмотрю(и им не обидно и мне..)
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Аэратор
1524668479
намного приятней смотреть спартак-цска на стадионе, выплёскивая невероятные эмоции, чем в полудрёме на диване бавария-реал.
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Мурашов
1524669011
К чему это вообще было сказано?
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777+
1524669065
Бессмысленно предвосхищать событие, которое еще не произошло. Надеяться можно, да и то не факт.... Как по мне, если пару- тройку матчей в каждом туре РФПЛ будут похожи на матч Арсенал - Зенит (3:3) будет здорово и будет, что вспомнить через много лет.........
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h3LL1k
1524670132
при всём уважение к Рейнгольду , это старческий маразм называется....... для каждого человека величайший матч-событие может быть разным что за брет он несёт..... Мне было 10 лет я играл в финале кожаного мяча , забил гол , выиграли турнир для меня это был величайший матч до сих пор помню XD у каждого свои предпочтения , может Бавария с Реалом сегодня по нулям сгоняют и будут балду гонять , что мало вероятно конечно , но всё же . итог старческий маразм не лечиться!
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Spartak №1
1524671122
преданным болелам Спартака, ЦСКА, Зенита, Краснодара, Локо, Амкара, Рубина, Урала, Уфы, Динамо, Анжи, Ахтмата, Ска, Арсенала, Тосно и Ростова насрать на твой Реал и Бавария вместе взятых. Мне на примере похрен кто из них сегодня выиграет а кто проиграет. Вот был бы кто то из наших в этой игре болели бы всей страной. а так обычный матч ЛЧ.
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OfaZavr
1524671561
для истинных болельщиков Спартак-ЦСКА всегда будет как Реал-Бавария, так что неудачное сравнение выбрал товарищ Дед)
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