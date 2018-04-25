Левандовски забил «Реалу» в Лиге чемпионов шесть голов – больше, чем любой другой команде в турнире

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски шесть раз отличился в матчах против «Реала» в Лиге чемпионов.

Таким образом поляк забил мадридцам больше голов, чем любой другой команде в данном турнире. Примечательно, что пять форвард огорчал сливочных в домашних встречах.

Сегодня, 25 апреля, «Бавария» примет «Реал» в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов. Матч состоится в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.