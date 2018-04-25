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    Левандовски: «Реал» – явный фаворит Лиги чемпионов. Но это не значит, что он победит «Баварию»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» заявил, что не стоит заранее отдавать мадридцам победу, несмотря на то, что они являются явными фаворитами турнира.

    «Когда вы выигрываете Лигу чемпионов дважды подряд, вы несомненно являетесь фаворитом. Но это не значит, что «Реал» победит нас», – сказал Левандовски.

    Поединок «Бавария» – «Реал» состоится сегодня, 25 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бундеслига

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    25.04.2018 14:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 апреля 2018, 18:26

      Каждый год разные прогнозы,а в результате Реал круче играет

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 25 апреля 2018, 15:30

      А ты не забивай и всё будет в порядке ;)

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