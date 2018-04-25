Левандовски: «Реал» – явный фаворит Лиги чемпионов. Но это не значит, что он победит «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» заявил, что не стоит заранее отдавать мадридцам победу, несмотря на то, что они являются явными фаворитами турнира.

«Когда вы выигрываете Лигу чемпионов дважды подряд, вы несомненно являетесь фаворитом. Но это не значит, что «Реал» победит нас», – сказал Левандовски.

Поединок «Бавария» – «Реал» состоится сегодня, 25 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.