Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан: «Матч с «Баварией»? Мы не наложим в штаны, ничего подобного не будет»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

    «Мы не наложим в штаны, ничего подобного не будет. Нам нравится играть такие матчи.

    Мы думаем больше не о том, чтобы победить в Лиге чемпионов, а о том, чтобы провести хороший матч. Футболисты хотят играть в таких мачтах. Самое сложное – когда играешь с разными соперниками. Не сомневаюсь, что мы будем готовы на 150 процентов», – сказал Зидан.

    Матч «Бавария» – «Реал» пройдет завтра в Мюнхене. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2018 22:34
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 13:45

      Из стана обеих команд идут победные заверения,тем и интересней будет игра.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 25 апреля 2018, 09:22

      Лучше, чтобы штаны порвались на фарт, как уже было у Зидана :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 25 апреля 2018, 00:43

      А бояться надо всегда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 25 апреля 2018, 00:13

      Конечно не наложите в штаны, потому что без штанов останетесь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2018, 00:02

      наложить не наложите а просрать можете

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 25 апреля 2018, 00:00

      Будет высококлассный футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 23:45

      Покажите завтра такой же футбол и такое количество голов,как сегодня.
      не важно кто из вас выиграет,главное,что бы как сегодня получить эмоций

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11