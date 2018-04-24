Зидан: «Матч с «Баварией»? Мы не наложим в штаны, ничего подобного не будет»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы не наложим в штаны, ничего подобного не будет. Нам нравится играть такие матчи.

Мы думаем больше не о том, чтобы победить в Лиге чемпионов, а о том, чтобы провести хороший матч. Футболисты хотят играть в таких мачтах. Самое сложное – когда играешь с разными соперниками. Не сомневаюсь, что мы будем готовы на 150 процентов», – сказал Зидан.

Матч «Бавария» – «Реал» пройдет завтра в Мюнхене. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.