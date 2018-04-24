Салах, Мане и Фирмино сыграют в атаке «Ливерпуля»; Джеко и Де Росси выйдут в старте у «Ромы»

Стали известны стартовые составы на мат 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой».

«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Милнер, Фирмино, Салах, Хендерсон, Мане, Окслэд-Чемберлен, Робертсон, Александр-Арнольд.

«Рома»: Алисон, Наингголан, Жуан, Строотман, Джеко, Коларов, Де Росси, Ундер, Фасио, Флоренци, Манолас.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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