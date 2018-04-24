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    Салах, Мане и Фирмино сыграют в атаке «Ливерпуля»; Джеко и Де Росси выйдут в старте у «Ромы»

    Стали известны стартовые составы на мат 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой».

    «Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Ловрен, Милнер, Фирмино, Салах, Хендерсон, Мане, Окслэд-Чемберлен, Робертсон, Александр-Арнольд.

    «Рома»: Алисон, Наингголан, Жуан, Строотман, Джеко, Коларов, Де Росси, Ундер, Фасио, Флоренци, Манолас.

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: УЕФА

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    24.04.2018 20:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +459

      77SAM 25 апреля 2018, 00:10

      и хорошо вышли- 5 на троих !

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 24 апреля 2018, 22:24

      Салах - акбар! Великий футболист...

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 24 апреля 2018, 21:43

      FORZA ROMA!!!!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 21:25

      хочется побольше голов.Одна из этих команд будет в финале-а это уже сенсация.Удачи командам.
      Салаху вообще тяжелее всех будет сегодня.Главное,что бы не перегорел

      1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 24 апреля 2018, 20:58

      Ливер вперед!!!

      0
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 24 апреля 2018, 20:51

      Все перечисленные должны в игре свести к минимуму влияние случайностей и своей игрой определить исход поединка!.. Думаю, британцы одолеют...

      5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 апреля 2018, 20:50

      победа ливерпуля ! 3:1 !

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 24 апреля 2018, 20:39

      2-0

      -1
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