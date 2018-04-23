Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рома» заключила контракт с бывшим спонсором «Барселоны»

    «Рома» подтвердила подписание трехлетнего контракта с авиаперевозчиком Qatar Airways в качестве титульного спонсора.

    До 2017 года катарская компания на протяжении пяти лет являлась спонсором «Барселоны».

    «Мы рады объявить об этом историческом партнерстве между футбольным клубом «Рома» и Qatar Airways – двумя великими брендами с мировыми амбициями.

    Мы с гордостью будем носить название Qatar Airways на наших футболках. С нетерпением ждем совместной работы, чтобы достичь спортивных и коммерческих успехов на многие годы вперед», – сказал президент «волков» Джеймс Паллотта.

    Источник: ФК «Рома»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2018 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 апреля 2018, 08:52

      Арабы пиарятся знатно... Гегемоны среди спонсоров.
      Fly Emirates
      Etihad Airways
      Qatar Airways

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100720

      zigbert 23 апреля 2018, 21:45

      Эта интересная совместная работа,приятно удивит Рому в финансовом плане.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 23 апреля 2018, 19:46

      Давно пора, несколько лет без титульного спонсора на футболках играли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 23 апреля 2018, 18:16

      Катарские авиалинии переходящее знамя)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 17:20

      Рома-Барселона 2:0)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 23 апреля 2018, 16:39

      Отличная для Ромы сделка, а Барса теперь на Аэрофлоте будет)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > I_R_O_N_M_A_N 23 апреля 2018, 16:43

      ага, на россетях

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > I_R_O_N_M_A_N 23 апреля 2018, 17:49

      Так они дальше Барсу спонсировать будут, просто в центре на футболке будет другая компашка, поэтому и называется ТИТУЛЬНЫЙ, что видно сразу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11