«Рома» заключила контракт с бывшим спонсором «Барселоны»

«Рома» подтвердила подписание трехлетнего контракта с авиаперевозчиком Qatar Airways в качестве титульного спонсора.

До 2017 года катарская компания на протяжении пяти лет являлась спонсором «Барселоны».

«Мы рады объявить об этом историческом партнерстве между футбольным клубом «Рома» и Qatar Airways – двумя великими брендами с мировыми амбициями.

Мы с гордостью будем носить название Qatar Airways на наших футболках. С нетерпением ждем совместной работы, чтобы достичь спортивных и коммерческих успехов на многие годы вперед», – сказал президент «волков» Джеймс Паллотта.