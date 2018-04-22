Лукаку считает, что «МЮ» может стать чемпионом АПЛ в следующем сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мнением о шансах команды выиграть АПЛ в следующем сезоне.

«Чемпионство в АПЛ? Я думаю, мы сможем сделать это с той командой, что у нас есть сейчас. Но нам нужно будет показать больше стабильности в сезоне.

Сейчас все зависит от нас – мы можем играть стабильнее. А тренер посмотрит, нужны ли еще игроки. Я думаю, нам достаточно того, что есть сейчас.

Сезон был странным. Если бы мы были стабильнее, мы могли бы быть там, где сейчас находится «Манчестер Сити». Но мы знаем, над чем нужно работать в следующем сезоне», – сказал Лукаку.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 74 очка в 34 матчах.