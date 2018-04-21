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  • Главные новости дня. В «Арсенал» может прийти Месси, Погребняк пропустит больше полугода

Главные новости дня. В «Арсенал» может прийти Месси, Погребняк пропустит больше полугода

21 апреля 2018, 20:06
7

Погребняк перенес операцию. Форвард будет восстанавливаться от шести до восьми месяцев.

Express: вслед за Энрике в «Арсенал» может прийти Месси.

Вальверде может быть уволен из «Барселоны», даже если сделает золотой дубль.

«Барселона» хочет обменять Дембеле на Салаха.

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РФПЛ. Гол Паршивлюка спас «Ростов» от поражения от «Рубина».

Экс-форвард «Спартака» Мовсисян пропустит два матча чемпионата Швеции за удар соперника головой.

The Sun: Венгер получит от «Арсенала» за досрочный разрыв контракта 11 миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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yarik1_78
1524337602
Сначала бегло прочитал Месси и Погребняк...
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absent32
1524342221
говорю не в тему, поэтому извиняйте. Бомбардир, вас считаю самым популярным футбольным сайтом страны. еще старой версией сайта пользовался. к чему я. у нас в стране довольно таки активно развивается женский футбол, почему бы вам его не оповещать? да не нужна такая же раскрутка, но это тоже футбол. такой же как фнл, который тоже не всегда активен на сайте. спасибо!
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LSV_911
1524346987
Уважаемые админы! Пожалуйста, сделайте мобильное приложение сайта, по примеру других сайтов.
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Ден71
1524358585
Когда то года 3 назад, была статья, что не может быть Месси без Барсы так же как и Роналду без Реала. Что не за какие деньги эти ребята в прочем как и тот же Иньеста не перейдут в какой либо другой клуб, а тем более в другое первенство. И кто бы мог подумать, Один в Китай, другой в Англию. Не удивлюсь если и Роналду куда то соберется. ))
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Par Mezan
1524371236
...Рубин не смог удержать победный счёт в игре на своём поле, благодаря голу Ростсельмаша. С ув.
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DIDI 23
1524378307
Про Месси думаю - утка.
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