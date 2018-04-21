Главные новости дня. В «Арсенал» может прийти Месси, Погребняк пропустит больше полугода

Погребняк перенес операцию. Форвард будет восстанавливаться от шести до восьми месяцев.

Express: вслед за Энрике в «Арсенал» может прийти Месси.

Вальверде может быть уволен из «Барселоны», даже если сделает золотой дубль.

«Барселона» хочет обменять Дембеле на Салаха.

«Чемпионат»: Дзюба сыграет против «Зенита».

РФПЛ. Гол Паршивлюка спас «Ростов» от поражения от «Рубина».

Экс-форвард «Спартака» Мовсисян пропустит два матча чемпионата Швеции за удар соперника головой.

The Sun: Венгер получит от «Арсенала» за досрочный разрыв контракта 11 миллионов.