Главные новости дня. В «Арсенал» может прийти Месси, Погребняк пропустит больше полугода

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2018 20:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 апреля 2018, 09:25

      Про Месси думаю - утка.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 апреля 2018, 07:27

      ...Рубин не смог удержать победный счёт в игре на своём поле, благодаря голу Ростсельмаша.
      С ув.

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      Рейтинг: +309

      Ден71 22 апреля 2018, 03:56

      Когда то года 3 назад, была статья, что не может быть Месси без Барсы так же как и Роналду без Реала. Что не за какие деньги эти ребята в прочем как и тот же Иньеста не перейдут в какой либо другой клуб, а тем более в другое первенство. И кто бы мог подумать, Один в Китай, другой в Англию. Не удивлюсь если и Роналду куда то соберется. ))

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      Рейтинг: +27

      LSV_911 22 апреля 2018, 00:43

      Уважаемые админы! Пожалуйста, сделайте мобильное приложение сайта, по примеру других сайтов.

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 21 апреля 2018, 23:23

      говорю не в тему, поэтому извиняйте. Бомбардир, вас считаю самым популярным футбольным сайтом страны. еще старой версией сайта пользовался. к чему я. у нас в стране довольно таки активно развивается женский футбол, почему бы вам его не оповещать? да не нужна такая же раскрутка, но это тоже футбол. такой же как фнл, который тоже не всегда активен на сайте. спасибо!

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 21 апреля 2018, 22:06

      Сначала бегло прочитал Месси и Погребняк...

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      Рейтинг: +2075

      upiter622 > yarik1_78 21 апреля 2018, 22:34

      Меня чуть кондрашка на схватила,подумал в тульский арсенал вместо дзюбы)))))

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