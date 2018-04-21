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    «Чемпионат»: Дзюба сыграет против «Зенита»

    Как сообщает «Чемпионат», нападающий «Арсенала» Артем Дзюба сможет принять участие в поединке 27 тура РФПЛ с «Зенитом».

    Права на футболиста принадлежат петербургскому клубу. Зимой он перешел в стан туляков на правах аренды. По ее условиям «оружейники» обязаны выплатить сине-бело-голубым около 10 миллионов рублей, чтобы форвард смог сыграть против своей команды. Ранее сам Дзюба заявлял, что готов лично заплатить данную сумму.

    Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.04.2018 18:12
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 апреля 2018, 10:39

      чё гадать будет не будет его на поле состав обьявят перед матчем и узнаем если будет пожелаем ему гол+ пас

      0
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      Рейтинг: +3957

      Kollljan 22 апреля 2018, 09:27

      Так сможет или сыграет?

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 22 апреля 2018, 02:48

      Зенит просил Дзюбу определиться: играет он, или не играет. Заказывать своему составу подгузники, или можно не сcать?

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 апреля 2018, 00:12

      Интерсно даже будет посмотреть.Опять эмоции через край будут)

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 апреля 2018, 22:19

      Если деньги девать некуда, лучше бы отдал эти 10 миллионов на развитие детско-юношеского футбола или на благотворительность пустил. Что Дзюба, что Шатов - два принципиальных обиженки-дурачка. Готовы за 90 минут просрать сумму денег, которую бОльшая часть населения страны за половину возможного трудового стажа едва ли заработает. А все из-за повышенного чувства собственной важности! Может если бы рот свой вовремя закрывали и не выбрыкивались - не сидели бы на лавке в Зените. А так бабки вернутся к тому, у кого их и так много)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      retiremen 21 апреля 2018, 20:55

      Вот сенсационная статья. Умеют же!!!! Молодцы. Вот новость так новость, Дзюба сможет... красавчики, а вся страна в догадках, сможет или не сможет.

      1
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 20:42

      Видимо нашел спонсора.

      2
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      Рейтинг: +2251

      kvm 21 апреля 2018, 20:20

      Натырил 10 лямов по раздевалкам...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 апреля 2018, 20:12

      Пускай сыграет. Жалко что ли?

      3
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      Рейтинг: +10

      kaop26 21 апреля 2018, 20:00

      Саня, на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

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