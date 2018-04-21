«Чемпионат»: Дзюба сыграет против «Зенита»

Как сообщает «Чемпионат», нападающий «Арсенала» Артем Дзюба сможет принять участие в поединке 27 тура РФПЛ с «Зенитом».

Права на футболиста принадлежат петербургскому клубу. Зимой он перешел в стан туляков на правах аренды. По ее условиям «оружейники» обязаны выплатить сине-бело-голубым около 10 миллионов рублей, чтобы форвард смог сыграть против своей команды. Ранее сам Дзюба заявлял, что готов лично заплатить данную сумму.

Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.