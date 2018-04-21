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«Чемпионат»: Дзюба сыграет против «Зенита»

21 апреля 2018, 18:12
26

Как сообщает «Чемпионат», нападающий «Арсенала» Артем Дзюба сможет принять участие в поединке 27 тура РФПЛ с «Зенитом».

Права на футболиста принадлежат петербургскому клубу. Зимой он перешел в стан туляков на правах аренды. По ее условиям «оружейники» обязаны выплатить сине-бело-голубым около 10 миллионов рублей, чтобы форвард смог сыграть против своей команды. Ранее сам Дзюба заявлял, что готов лично заплатить данную сумму.

Матч «Арсенал» – «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем
Комментарии (26)
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polt
1524324318
Удачи.Только плакать после матча не надо.
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swot1205
1524324332
денег девать некуда. прям такой принципиальный, 10 лямов на ветер
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sochi-2013
1524324494
Теперь клубная академия Зенита краснодарскую обгонит. Им, как раз, для этого десяти лямов не хватало.
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ROSTOV SUPER
1524325838
Зюба не Шатов , не блеснет !
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кеша_КБ
1524325885
- весёлый будет матч!...но Дзюба не поможет((, хотя Божович может получить очень значимые висты для продолжения дальнейшей карьере в Зените...если Арсенал победит!...очень интересно!, посмотрим...
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Zeff
1524330732
Пускай сыграет. Жалко что ли?
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zigbert
1524332568
Видимо нашел спонсора.
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petrucho-spb
1524345160
Интерсно даже будет посмотреть.Опять эмоции через край будут)
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serppion
1524354526
Зенит просил Дзюбу определиться: играет он, или не играет. Заказывать своему составу подгузники, или можно не сcать?
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Kollljan
1524378475
Так сможет или сыграет?
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