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    Погребняк перенес операцию. Форвард будет восстанавливаться от шести до восьми месяцев

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк сегодня был прооперирован в Финляндии по поводу разрыва ахиллова сухожилия. По словам генерального директор клуба Вячеслава Матюшенко, на восстановление 34-летнего футболиста уйдет не менее шести месяцев.

    Напомним, форвард получил травму в матче 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (1:1, 5:4 по пенальти).

    «Погребняк в Финляндии. Вчера ему сделали операцию, она прошла успешно. Согласно прогнозу, восстановление займет от шести до восьми месяцев. Все будет зависеть о того, как он пройдет реабилитацию.

    Продление контракта? Все будет зависеть от самого Павла. Если он захочет играть, он будет играть. Травма не скажется на нашем желании предложить ему новое соглашение», – сказал Матюшенко.

    Погребняк присоединился к «Тосно» в феврале нынешнего года, заключив контракт до конца сезона.

    Источник: ТАСС

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    21.04.2018 15:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 21 апреля 2018, 21:57

      Странное стремление руководства.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 21 апреля 2018, 19:11

      - желаю здоровья Погребняку, и теплейшего приёма в ФНЛ!, это его уровень!, сразу на память приходят такие же "переоцененные" футболисты как Сычёв, Давыдов, Шунин, Юсупов, Дядюн,Тарасов(Бузов)...

      0
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      Рейтинг: +600

      dimar > кеша_КБ 21 апреля 2018, 20:28

      бла бла бла.

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > dimar 22 апреля 2018, 13:16

      ))),"бла бла бла" - это Ваша визитная карточка!..., и отвечать мне НЕ НАДО!, Вы меня не разубедите!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 апреля 2018, 18:10

      Как ещё повернётся ! Травма тяжёлая,выбыл до новогодних праздников.Где будет к тому времени Тосно? И будет ли в материальном мире? Как бы не получилось так,что Паше отсудить свои бабосы будет не у кого....

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 апреля 2018, 15:48

      Вот год в мае(от этой травмы)а до сей поры хромаю!М-медицина,мать ее!)

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin > Pourport 21 апреля 2018, 19:01

      Поезжай в Финляндию-там за 6-8 месяцев в строй поставят за Nную сумму.

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