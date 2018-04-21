Погребняк перенес операцию. Форвард будет восстанавливаться от шести до восьми месяцев

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк сегодня был прооперирован в Финляндии по поводу разрыва ахиллова сухожилия. По словам генерального директор клуба Вячеслава Матюшенко, на восстановление 34-летнего футболиста уйдет не менее шести месяцев.

Напомним, форвард получил травму в матче 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (1:1, 5:4 по пенальти).

«Погребняк в Финляндии. Вчера ему сделали операцию, она прошла успешно. Согласно прогнозу, восстановление займет от шести до восьми месяцев. Все будет зависеть о того, как он пройдет реабилитацию.

Продление контракта? Все будет зависеть от самого Павла. Если он захочет играть, он будет играть. Травма не скажется на нашем желании предложить ему новое соглашение», – сказал Матюшенко.

Погребняк присоединился к «Тосно» в феврале нынешнего года, заключив контракт до конца сезона.