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    Гвардиола хочет видеть Левандовского в «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился с просьбой к руководству клуба приобрести нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

    Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за 29-летнего футболиста является «Реал». Тем не менее источник предполагает, что отношения испанского специалиста с поляком означают, что сделку между «горожанами» и мюнхенцами можно считать вполне возможной.

    Отмечается, что если Левандовски прибудет на «Этихад», Серхио Агуэро, скорее всего, покинет «Манчестер Сити».

    Напомним, в свое время польский нападающий работал под руководством Гвардиолы в «Баварии».

    Источник: Don Balon

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    21.04.2018 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +187

      teodogat 26 апреля 2018, 13:49

      Забрали бы быстрее это бревно

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 22 апреля 2018, 09:14

      Левандовски потеряется в Англии....ему вообще лучше никуда не переходить!!!

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 20:17

      Трудно сказать состоится ли этот переход.Связи у Гвардиолы с Баварией наверняка остались.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 апреля 2018, 16:59

      Староват он уже куда уходить из Баварии. Не верю. Через пару лет укатит сразу в МЛС или Турцию.

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