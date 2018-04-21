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Гвардиола хочет видеть Левандовского в «Манчестер Сити»

21 апреля 2018, 16:16
4

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился с просьбой к руководству клуба приобрести нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за 29-летнего футболиста является «Реал». Тем не менее источник предполагает, что отношения испанского специалиста с поляком означают, что сделку между «горожанами» и мюнхенцами можно считать вполне возможной.

Отмечается, что если Левандовски прибудет на «Этихад», Серхио Агуэро, скорее всего, покинет «Манчестер Сити».

Напомним, в свое время польский нападающий работал под руководством Гвардиолы в «Баварии».

Источник: Don Balon
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Манчестер Сити Левандовски Роберт Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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Cules2013
1524319197
Староват он уже куда уходить из Баварии. Не верю. Через пару лет укатит сразу в МЛС или Турцию.
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zigbert
1524331070
Трудно сказать состоится ли этот переход.Связи у Гвардиолы с Баварией наверняка остались.
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dendiesel
1524377660
Левандовски потеряется в Англии....ему вообще лучше никуда не переходить!!!
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teodogat
1524739769
Забрали бы быстрее это бревно
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