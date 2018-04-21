Гвардиола хочет видеть Левандовского в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился с просьбой к руководству клуба приобрести нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за 29-летнего футболиста является «Реал». Тем не менее источник предполагает, что отношения испанского специалиста с поляком означают, что сделку между «горожанами» и мюнхенцами можно считать вполне возможной.

Отмечается, что если Левандовски прибудет на «Этихад», Серхио Агуэро, скорее всего, покинет «Манчестер Сити».

Напомним, в свое время польский нападающий работал под руководством Гвардиолы в «Баварии».