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    Лукаку начал сотрудничество с Roc Nation Sports. Игрок больше не будет работать с Райолой

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку объявил о начале сотрудничества со спортивным агентством Roc Nation Sports, которое возглавляет рэпер Jay-Z.

    Таким образом футболист больше не будет работать с агентом Миной Райолой, который способствовал его переходу из «Эвертона» в стан манкунианцев летом 2017 года.

    Компания Roc Nation Sports была основана в 2008 году. Помимо прочих ее клиентом является защитник «Баварии» Джером Боатенг.

    В текущем сезоне 24-летний бельгиец провел 48 матчей, записав в свой актив 27 голов и восемь результативных передач.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    20.04.2018 14:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 18:29

      молодец, правильно что ушел от этого типа!

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