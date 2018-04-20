Лукаку начал сотрудничество с Roc Nation Sports. Игрок больше не будет работать с Райолой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку объявил о начале сотрудничества со спортивным агентством Roc Nation Sports, которое возглавляет рэпер Jay-Z.

Таким образом футболист больше не будет работать с агентом Миной Райолой, который способствовал его переходу из «Эвертона» в стан манкунианцев летом 2017 года.

Компания Roc Nation Sports была основана в 2008 году. Помимо прочих ее клиентом является защитник «Баварии» Джером Боатенг.

В текущем сезоне 24-летний бельгиец провел 48 матчей, записав в свой актив 27 голов и восемь результативных передач.