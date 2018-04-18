«Спартак» пригласил болельщиков на обновленные трибуны «Открытие Арены»

В среду, 18 апреля, в Москве на «Открытие Арене» состоится полуфинальный матч Кубка России, в котором «Спартак» будет принимать «Тосно». В этот же день красно-белые будут праздновать 96-летие клуба.

В связи с этим была обновлена одна из трибун стадиона.

«К 96-летию «Спартака» обновили «Открытие Арену»!

Красно-белые, давайте отпразднуем наш день рождения все вместе. Приходите завтра, поддержите команду в полуфинале Кубка России», – говорится в сообщении клуба.