«Спартак» пригласил болельщиков на обновленные трибуны «Открытие Арены»

Странно что решили по-русски написать...
В среду, 18 апреля, в Москве на «Открытие Арене» состоится полуфинальный матч Кубка России, в котором «Спартак» будет принимать «Тосно». В этот же день красно-белые будут праздновать 96-летие клуба.
В связи с этим была обновлена одна из трибун стадиона.
«К 96-летию «Спартака» обновили «Открытие Арену»!
Красно-белые, давайте отпразднуем наш день рождения все вместе. Приходите завтра, поддержите команду в полуфинале Кубка России», – говорится в сообщении клуба.
К 96-летию «Спартака» обновили @otkritiearena— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 апреля 2018 г.
Красно-белые, давайте отпразднуем наш день рождения все вместе.
Приходите завтра, поддержите команду в полуфинале Кубка России.
Вперед, #Спартак! pic.twitter.com/2IkNXLij7D