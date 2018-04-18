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    «Спартак» пригласил болельщиков на обновленные трибуны «Открытие Арены»

    В среду, 18 апреля, в Москве на «Открытие Арене» состоится полуфинальный матч Кубка России, в котором «Спартак» будет принимать «Тосно». В этот же день красно-белые будут праздновать 96-летие клуба.

    В связи с этим была обновлена одна из трибун стадиона.

    «К 96-летию «Спартака» обновили «Открытие Арену»!

    Красно-белые, давайте отпразднуем наш день рождения все вместе. Приходите завтра, поддержите команду в полуфинале Кубка России», – говорится в сообщении клуба.

    Источник: ФК «Спартак»

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    18.04.2018 10:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 апреля 2018, 14:08

      Странно что решили по-русски написать...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 12:50

      Что же ,правильное решение.Не за горами и сто лет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5422

      _Marqella_ 18 апреля 2018, 12:19

      переставили кресла это означает обновление??? крутяк !!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 18 апреля 2018, 12:08

      Наш Спартак великий клуб. Это знают все вокруг.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 18 апреля 2018, 11:55

      Молодцы! С днем рождения!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 18 апреля 2018, 11:41

      Спартаку, юбилеи, как правило удаются.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 апреля 2018, 11:06

      Бесплатно. Не так обидно будет, после поражения.

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay > 18 апреля 2018, 22:00

      Гордись!!!)))) Теперь и твои в финале)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff > 19 апреля 2018, 07:17

      Ты не плачь. Не первый раз от Тосно люлей получаете.

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 18 апреля 2018, 11:03

      будет что ломать спартаковским фанам.. даешь каждому по креслу для дома!!!

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 апреля 2018, 10:59

      Хороший призыв, двумя руками ЗА!

      2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 18 апреля 2018, 10:57

      Царь был стар,но хер стоял, всех он в царстве отипал!!!!! С Днём Рождения НАРОДНАЯ команда!!!!!

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