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  • «Спартак» пригласил болельщиков на обновленные трибуны «Открытие Арены»

«Спартак» пригласил болельщиков на обновленные трибуны «Открытие Арены»

18 апреля 2018, 10:40
12

В среду, 18 апреля, в Москве на «Открытие Арене» состоится полуфинальный матч Кубка России, в котором «Спартак» будет принимать «Тосно». В этот же день красно-белые будут праздновать 96-летие клуба.

В связи с этим была обновлена одна из трибун стадиона.

«К 96-летию «Спартака» обновили «Открытие Арену»!

Красно-белые, давайте отпразднуем наш день рождения все вместе. Приходите завтра, поддержите команду в полуфинале Кубка России», – говорится в сообщении клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Кубок Спартак
Комментарии (12)
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zabvo9406
1524038247
Царь был стар,но хер стоял, всех он в царстве отипал!!!!! С Днём Рождения НАРОДНАЯ команда!!!!!
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Сибирь за Спартак
1524038345
Хороший призыв, двумя руками ЗА!
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кошмарик
1524038635
будет что ломать спартаковским фанам.. даешь каждому по креслу для дома!!!
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Zeff
1524038816
Бесплатно. Не так обидно будет, после поражения.
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Viktor781
1524040889
Спартаку, юбилеи, как правило удаются.
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chegevaro
1524041724
Молодцы! С днем рождения!
Ответить
Spartak Piter
1524042527
Наш Спартак великий клуб. Это знают все вокруг.
Ответить
_Marqella_
1524043142
переставили кресла это означает обновление??? крутяк !!!!
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zigbert
1524045040
Что же ,правильное решение.Не за горами и сто лет.
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С-Пб on-line
1524049735
Странно что решили по-русски написать...
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