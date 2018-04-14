АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и находится в победе от чемпионства

В рамках 34 тура АПЛ встретились лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Три очка достались гостям. За хозяев единственный гол забил датский полузащитник Кристиан Эриксен.

До официального оформления титула чемпионов Англии «горожанам» осталось одержать одну победу.

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:3 (1:2) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Жезус, 22; 0:2 – Гюндоган, 25 (с пенальти); 1:2 – Эриксен, 42; 1:3 – Стерлинг, 72.

«Тоттенхэм»: Льорис, Трипье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле (Лукас, 73), Ламела (Сон, 64), Эриксен, Алли (Сиссоко, 84), Кейн.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Делф, Гюндоган, Силва, Де Брюйне (Туре, 89), Сане (Отаменди, 64), Стерлинг, Жезус (Бернарду Силва, 76).

Предупреждения: Льорис, 24; Дэвис, 27; Дембеле, 70 – Де Брюйне, 41; Жезус, 45+1; Компани, 66; Делф, 77.

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