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    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и находится в победе от чемпионства

    В рамках 34 тура АПЛ встретились лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Три очка достались гостям. За хозяев единственный гол забил датский полузащитник Кристиан Эриксен.

    До официального оформления титула чемпионов Англии «горожанам» осталось одержать одну победу.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:3 (1:2) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Жезус, 22; 0:2 – Гюндоган, 25 (с пенальти); 1:2 – Эриксен, 42; 1:3 – Стерлинг, 72.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Трипье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле (Лукас, 73), Ламела (Сон, 64), Эриксен, Алли (Сиссоко, 84), Кейн.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Делф, Гюндоган, Силва, Де Брюйне (Туре, 89), Сане (Отаменди, 64), Стерлинг, Жезус (Бернарду Силва, 76).

    Предупреждения: Льорис, 24; Дэвис, 27; Дембеле, 70 – Де Брюйне, 41; Жезус, 45+1; Компани, 66; Делф, 77.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2018 23:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100707

      zigbert 15 апреля 2018, 08:49

      Ман Сити не о чем даже волноваться.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 15 апреля 2018, 01:23

      да.. сити играет хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 15 апреля 2018, 01:13

      ТТХ сегодня был ни о чем..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 15 апреля 2018, 00:51

      Болел за Тотенхем!!!

      0
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      Рейтинг: +32

      milanium 15 апреля 2018, 00:11

      сити чемпион

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 апреля 2018, 00:05

      Если МЮ проиграет , то не нужны будут больше очки .......

      1
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