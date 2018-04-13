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    Моуринью не планирует подписывать нападающего летом

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о летней трансферной кампании команды. Португальца спросили, планирует ли он подписывать форварда, который смог бы составить конкуренцию нападающему Ромелу Лукаку.

    «Нужно ли Лукаку больше конкуренции? Я не хочу этого. Потому что если я добавлю конкуренцию для Лукаку, то я добавлю ее и для всех других игроков, и они не будут рады этому. Так как они не будут играть.

    Вероятно, в этом случае я должен буду сократить число игроков и отослать кого-то из команды», – сказал Моуринью.

    Помимо Лукаку, в нападении «МЮ» играют Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.

    Источник: Skysports

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    13.04.2018 19:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 апреля 2018, 20:57

      Вместо Марсьяля кого-то наверняка возьмут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100705

      zigbert 13 апреля 2018, 20:12

      В его словах слышится твердость и уверенность.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 апреля 2018, 19:37

      Господи, боссы МЮ оставляют Жозе ещё на один сезон?)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +20

      Sobirkhon > Cules2013 13 апреля 2018, 20:21

      Разве он справляется со своими обязанностями?

      0
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Sobirkhon 13 апреля 2018, 20:49

      так я о том же. нафига его оставлять?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Cules2013 13 апреля 2018, 22:45

      Вполне справляется. Как минимум выиграл больше чем Гвардиола при меньших вложениях и худшем изначальном составе

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > panmon 13 апреля 2018, 23:29

      ой, не надо только сказки рассказывать.
      1. Какие это меньшие вложения? Просветите меня, может Погба за 105 лямов или Лукаку за 75 млн + 15 возможными бонусами. Список можно продолжать. А сколько Жозе только за последние пару сезонов угробил игроков. Накупил себе целый состав, а потом они у него не могу заиграть, кто по арендам, кто на лавке сидит, кого в другой клуб уже успели продать, как Мхитаряна. МЮ тратит почти столько же, что и Сити, а выхлоп печален - игра так себе, трофеи типа Лиги Европы или Кубка Лиги? В чемпионате отрыв от Сити 15 очков, в прошлом сезоне вообще закончили шестыми. Сейчас вторые, но пара неудачных матчей, и уже будут четвёртыми. МЮ до феерического стиля игры Гврадиолы, как до Луны. Если в Сити Пепа боготворят, то многие красные сами же плюются от Моуриньо. Вылет от Севильи в 1/8 ЛЧ, причём на родном стадионе. Пфф...
      2. Изначально худшая ситуация? Сити больше половины состава распродал при Гвардиоле, ибо они были либо уже пристарелыми игроками, либо просто не уровень. Команда практически полностью обновилась.
      Очередная бредовая песня, как и та, что это Райкард создал Барсу Гвардиолы, хотя он в последний свой сезон довёл клуб до ручки, сделал из него середняка и его уволили с позором. Но нет - Гвардиола пришёл на всё готовое. С какой вы планеты такие берётесь?

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