Моуринью не планирует подписывать нападающего летом

Вместо Марсьяля кого-то наверняка возьмут...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о летней трансферной кампании команды. Португальца спросили, планирует ли он подписывать форварда, который смог бы составить конкуренцию нападающему Ромелу Лукаку.
«Нужно ли Лукаку больше конкуренции? Я не хочу этого. Потому что если я добавлю конкуренцию для Лукаку, то я добавлю ее и для всех других игроков, и они не будут рады этому. Так как они не будут играть.
Вероятно, в этом случае я должен буду сократить число игроков и отослать кого-то из команды», – сказал Моуринью.
Помимо Лукаку, в нападении «МЮ» играют Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.