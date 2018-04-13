Моуринью не планирует подписывать нападающего летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о летней трансферной кампании команды. Португальца спросили, планирует ли он подписывать форварда, который смог бы составить конкуренцию нападающему Ромелу Лукаку.

«Нужно ли Лукаку больше конкуренции? Я не хочу этого. Потому что если я добавлю конкуренцию для Лукаку, то я добавлю ее и для всех других игроков, и они не будут рады этому. Так как они не будут играть.

Вероятно, в этом случае я должен буду сократить число игроков и отослать кого-то из команды», – сказал Моуринью.

Помимо Лукаку, в нападении «МЮ» играют Алексис Санчес, Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.