УЕФА открыл дисциплинарное дело против Гвардиолы за неподобающее поведение в ответном матче с «Ливерпулем»

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дела по итогам ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (1:2).

«Горожане» обвиняются по статьям «Удаление тренера со скамейки запасных» и «Неподобающее поведение тренера».

Мерсисайдцы могут быть наказаны за использование болельщиками пиротехнических средств и бросание посторонних предметов на поле.

Напомним, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола был удален на трибуну после свистка на перерыв по причине споров из-за незасчитанного гола полузащитника Лероя Сане.

Заседание по обоим делам пройдет 31 мая.