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    УЕФА открыл дисциплинарное дело против Гвардиолы за неподобающее поведение в ответном матче с «Ливерпулем»

    Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дела по итогам ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (1:2).

    «Горожане» обвиняются по статьям «Удаление тренера со скамейки запасных» и «Неподобающее поведение тренера».

    Мерсисайдцы могут быть наказаны за использование болельщиками пиротехнических средств и бросание посторонних предметов на поле.

    Напомним, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола был удален на трибуну после свистка на перерыв по причине споров из-за незасчитанного гола полузащитника Лероя Сане.

    Заседание по обоим делам пройдет 31 мая.

    Источник: УЕФА

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    11.04.2018 18:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 21:07

      Все могло повернуться иначе,засчитай судья гол Сане. Отсюда и нервный срыв Гвардиолы.

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 апреля 2018, 20:56

      Лаоса тоже нужно вызвать и распять прилюдно!!! Или раз шесть:)

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 апреля 2018, 20:44

      Да, Пеп влетел. Обидно. Проигрывать никто не любит. Даже если проигрывать, по-спортивному не честно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 11 апреля 2018, 20:36

      Три руки, два не засчитанных гола, я понимаю Гвардиолу. :-)))

      3
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      Рейтинг: +617

      nelez 11 апреля 2018, 20:18

      Видеоповторы выход из этого тупика. Тогда и судейским поблажкам конец будет.

      3
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      Рейтинг: +481

      belrus21 11 апреля 2018, 20:16

      А мы говорим, что у нас все хреново...

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 апреля 2018, 19:47

      А дисциплинарные дела на судей они не заводят случаем. Это же не только вот вчера такие ляпы были, а уже из года в год в плей-офф ЛЧ чёрти что, а не арбитраж.

      3
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      Рейтинг: +180

      лёха м 11 апреля 2018, 19:08

      лучше бы повторы ввели.идиоты

      5
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 11 апреля 2018, 18:45

      Психанул Хосеп, три раза проиграл Клоппу за сезон, а тут судья козлит.

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