Лига чемпионов. «Барселона» вылетела от «Ромы», «Ливерпуль» и во втором матче обыграл «Сити»

Состоялось два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» в гостях всухую уступила итальянской «Роме». Разгром позволил римлянам пройти в полуфинал. Формально победный мяч забил Эдин Джеко.

В другой встрече английский «Ливерпуль» вновь обыграл «Манчестер Сити». При этом «горожане» вели в счете по ходу поединка.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответные матчи

Манчестер Сити (Англия) – Ливерпуль (Англия) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жезус, 2; 1:1 – Салах, 56; 1:2 – Фирмино, 77.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва (Агуэро, 66), Сане, Стерлинг, Бернарду Силва (Гюндоган, 74), Жезус.

«Ливерпуль»: Кариус, Арнолд (Клайн, 81), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Окслэд-Чемберлен, Салах (Ингс, 90), Мане, Фирмино (Клаван, 81).

Предупреждения: Эдерсон, 14; Бернарду Силва, 30 – Мане, 14; Арнолд, 29; Фирмино, 35; ван Дейк, 66.

Первый матч – 0:3

Рома (Италия) – Барселона (Испания) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Джеко, 6; 2:0 – Де Росси, 58 (с пенальти); 3:0 – Манолас, 82.

Первый матч – 1:4

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