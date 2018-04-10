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    Лига чемпионов. «Барселона» вылетела от «Ромы», «Ливерпуль» и во втором матче обыграл «Сити»

    Состоялось два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» в гостях всухую уступила итальянской «Роме». Разгром позволил римлянам пройти в полуфинал. Формально победный мяч забил Эдин Джеко.

    В другой встрече английский «Ливерпуль» вновь обыграл «Манчестер Сити». При этом «горожане» вели в счете по ходу поединка.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответные матчи

    Манчестер Сити (Англия) – Ливерпуль (Англия) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Жезус, 2; 1:1 – Салах, 56; 1:2 – Фирмино, 77.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва (Агуэро, 66), Сане, Стерлинг, Бернарду Силва (Гюндоган, 74), Жезус.

    «Ливерпуль»: Кариус, Арнолд (Клайн, 81), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Окслэд-Чемберлен, Салах (Ингс, 90), Мане, Фирмино (Клаван, 81).

    Предупреждения: Эдерсон, 14; Бернарду Силва, 30 – Мане, 14; Арнолд, 29; Фирмино, 35; ван Дейк, 66.

    Первый матч – 0:3

    Рома (Италия) – Барселона (Испания) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Джеко, 6; 2:0 – Де Росси, 58 (с пенальти); 3:0 – Манолас, 82.

    Первый матч – 1:4

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2018 23:34
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    Комментарии123
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 11:03

      Молодцы Рома отлично показали что может быть всякое и раньше времени праздновать проход дальше не стоит!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 11 апреля 2018, 09:05

      МС осталось не завоевать титул чемпиона

      2
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 11 апреля 2018, 08:23

      Да уж. Удивила Рома ))) Так-то я ни за тех, ни за других особо не топлю, но матч получился интересный. Поздравляю )

      1
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 11 апреля 2018, 08:18

      Непобедимых не бывает.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 апреля 2018, 07:39

      Сенсация с Барселоной получилась.

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 11 апреля 2018, 07:19

      УВАЖАЕМЫЕ ФАНАТЫ РОМЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВЫХОДОМ ДАЛЬШЕ В ЛЧ.. ЗАСЛУЖЕННО ЭТО БЫЛО МОЩНО МОЛОДЦЫ.. ТАК КАК Я САМ БОЛЕЛЬЩИК БАРСЫ МНЕ ЛИЧНО ХВАТИЛО ТОГО ЧТО Я ПРОЧИТАЛ, ТУТ МНОГИЕ ОБСИРАЮТ БАРСУ ЗА ОДИН ПЛОХОЙ МАТЧ А ЗА ТО ЧТО ОНИ ПРОВОДЯТ ПОЧТИ ЧТО ИДЕАЛЬНЫЙ СЕЗОН ВСЕ МОЛЧАТ.. ЛА ЛИГУ ПОЧТИ ВЫИГРАЛИ И В КУБКЕ В ФИНАЛЕ.. ЛЧ СЕРЬЁЗНЫЙ ТУРНИР НО ВСЁ ТАКИ НЕ ХВАТАЕТ СИЛ ИНОГДА И НА ЛИГУ И НА КУБОК И НА ЛЧ.. НИЧЕГО.. КАК ГОВОРИТСЯ :"ХОРОШО СМЕЁТСЯ ТОТ КТО СМЕЁТСЯ ПОСЛЕДНИМ " ЛИВЕРПУЛЮ И САЛАХУ УДАЧИ В ЛЧ

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 11 апреля 2018, 06:30

      Пике "Сегодня я не усну"

      4
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 11 апреля 2018, 06:21

      месси аут, и золотой мяч достается.... ))))

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > овертайм 11 апреля 2018, 06:30

      Салллллааааааахууууу

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 > овертайм 11 апреля 2018, 07:06

      Вы чё? За ЛЧ не дают ЗМ , Месси может взять Золотую Бутцу, Золотой мяч будет решаться в Росси летом На ЧМ

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 11 апреля 2018, 05:55

      Не удивительно будет,если гном ЗМ получит в этом сезоне.Ни кто в этом сезоне не заслужил золотой мяч больше,чем Салах

      3
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      Рейтинг: +617

      nelez > Татарин за ЦСКА 11 апреля 2018, 10:43

      Салах конечно отличный футболист , но чем он лучше?Он игрок уровня Левандовского , Кейна , Игуаина , но не лучше месси и Роналду.Даже по моему взгляду Неймар гораздо лучше чем Салах.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > nelez 11 апреля 2018, 12:50

      я не спорю,а говорю конкретно за этот сезон))))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 11 апреля 2018, 05:53


      de bruyne -ты че как затычка то???Проиграла Барселона,а ты вспоминаешь все поражения Реала в сезоне????При чем тут вообще Реал???Понимаем,что тебе обидно,но будь мужиком,а не шл.юхой,которая во всем видит виноватых других.

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