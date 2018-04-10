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  • Лига чемпионов. «Барселона» вылетела от «Ромы», «Ливерпуль» и во втором матче обыграл «Сити»

Лига чемпионов. «Барселона» вылетела от «Ромы», «Ливерпуль» и во втором матче обыграл «Сити»

10 апреля 2018, 23:34
123

Состоялось два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» в гостях всухую уступила итальянской «Роме». Разгром позволил римлянам пройти в полуфинал. Формально победный мяч забил Эдин Джеко.

В другой встрече английский «Ливерпуль» вновь обыграл «Манчестер Сити». При этом «горожане» вели в счете по ходу поединка.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответные матчи

Манчестер Сити (Англия) – Ливерпуль (Англия) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Жезус, 2; 1:1 – Салах, 56; 1:2 – Фирмино, 77.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва (Агуэро, 66), Сане, Стерлинг, Бернарду Силва (Гюндоган, 74), Жезус.

«Ливерпуль»: Кариус, Арнолд (Клайн, 81), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Окслэд-Чемберлен, Салах (Ингс, 90), Мане, Фирмино (Клаван, 81).

Предупреждения: Эдерсон, 14; Бернарду Силва, 30 – Мане, 14; Арнолд, 29; Фирмино, 35; ван Дейк, 66.

Первый матч – 0:3

Рома (Италия) – Барселона (Испания) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Джеко, 6; 2:0 – Де Росси, 58 (с пенальти); 3:0 – Манолас, 82.

Первый матч – 1:4

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Рома Барселона Ливерпуль Манчестер Сити
Комментарии (123)
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Eddyson
1523392523
Ливерпуль с победой! Рахимке Стерлингу привет!
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Димон Лебяга
1523392580
сразу два мешка пошли отдыхать, круто!
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DeStar
1523392633
Жесть)))) барса ты че творишь) это же рома)
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deinego77@yandex.ru
1523393202
Молодцы римляне! Вот так бы армейцы в четверг сыграли бы!!!!
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Антибиотик111
1523393240
Фортуна забрала у Барсы должок...Надеюсь Рома попадет Ливерпулю,а не реалу или баварии.
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dinar7777dinar
1523393273
с уважением ! римские легионеры молодцы ! красавцы ! ничего не скажешь. отлично ! удивительная лч в этом году.
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Mr.R.D
1523393290
БРАВО РОМА !!!
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barsalover
1523394969
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Татарин за ЦСКА
1523414255
рома умница,отомстила за ПСЖ и купленного судью. Барселона спасибо,ты сделала вчера мой вечер.Спать ложился и радовался,что они не прошли. Месси-не лидер "каталонцев"
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Татарин за ЦСКА
1523415303
Не удивительно будет,если гном ЗМ получит в этом сезоне.Ни кто в этом сезоне не заслужил золотой мяч больше,чем Салах
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