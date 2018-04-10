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ФИФА рассмотрит вопрос запрета аренды футболистов

10 апреля 2018, 15:59
14

ФИФА может пересмотреть систему аренды игроков либо же полностью отменить ее. Организация считает, что в настоящее время аренда не используется по своему изначальному назначению и не помогает футболистам профессионально расти. По мнению ФИФА, сейчас клубы заключают контракты со множеством молодых футболистов в основном для того, чтобы в дальнейшем продать их как можно выгоднее.

Например, «Ювентус» в нынешнем сезоне отдал в аренду 41 игрока, «Удинезе» – 27, «Челси» – 22, «Манчестер Сити» – 18. Стоит отметить, что большинство из этих футболистов в итоге не проводят ни одного матча в футболке клуба, которому принадлежат.

ФИФА может утвердить окончательное решение по данному вопросу на заседании совета ФИФА в октябре.

Источник: Francefootball
Весь мир
Комментарии (14)
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petrucho-spb
1523365818
ввести временные рамки,если клуб берёт в аренду игрока значит должен какое то время давать игроку выход на поле.
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bset
1523366790
В чем проблема? Талантливый футболист. Купили себе, отдали в аренду. Если бы не отдали, сидел бы на скамейке и закончил карьеру. Хорошо себя показал - подтягивают к основе (пример Зинченко). Плохо себя показал - ну что поделать, ошиблись, продали другому клубу. Я, конечно, был рад всем этим революциям в виде 4й замены и видеоповторам. Но тут что-то перебарщивают. Все-таки полно клубов, которые рассчитывают на своих игроков. Но им тоже нужен опыт выступления за основу.
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shinnik
1523366980
Тосно по фиг..
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hevbn 28
1523367356
Дурацкая идея отменить аренду, только по тому что не все игроки играют за те клубы которым принадлежат. Это тоже самое что закрыть футбольные школы при клубах , потому что мало игроков играют за те клубы в которых были воспитаны . Аренда для того и нужна чтобы талантливые , но пока еще "сырые" игроки для игры в"больших" клубах не сидели на лавке, а играли и могли прогрессировать, а тот факт что не все игроки возвращаются в те клубы которым принадлежат ничего страшного, потому что не каждый же игрок способен оправдать те авансы которые были ему даны в молодости, да и успешная практика аренды тоже есть вспомнить только Ламма и Баварию.
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ZENIT84,
1523368723
А Я СОГЛАСЕН ЗАПРЕТИТЬ АРЕНДУ И ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ
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BRO_football
1523370843
Полностью запрещать не надо, а вот ввести какие-либо ограничения было бы неплохо. Ведь не все клубы ведут свою трансферную политику, как Ювентус, Удинезе, Челси или Манчестер Сити, и принцип коллективной ответственности здесь не должен работать. Многим футболистам аренда действительно помогает "реанимировать" карьеру и получать хоть какую-нибудь игровую практику. а клубам хоть как-то заработать на них. Тому масса примеров в России.
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dok66
1523373580
Бизнес однако ... в том числе и футболом правит !
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OfaZavr
1523374450
вот пересмотреть систему будет правильнее и устранить имеющиеся недочеты чем полностью отменять, аренды нужны они очень помогают многим клубам.
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серега кашин
1523376011
давно это уже назревает, главное все правильно обдумать и не перестораться с реформами
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zigbert
1523382395
41 футболист в аренде - это две полноценные команды.И если ограничить такое количество арендованных,то все будет нормально.
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