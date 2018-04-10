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    ФИФА рассмотрит вопрос запрета аренды футболистов

    ФИФА может пересмотреть систему аренды игроков либо же полностью отменить ее. Организация считает, что в настоящее время аренда не используется по своему изначальному назначению и не помогает футболистам профессионально расти. По мнению ФИФА, сейчас клубы заключают контракты со множеством молодых футболистов в основном для того, чтобы в дальнейшем продать их как можно выгоднее.

    Например, «Ювентус» в нынешнем сезоне отдал в аренду 41 игрока, «Удинезе» – 27, «Челси» – 22, «Манчестер Сити» – 18. Стоит отметить, что большинство из этих футболистов в итоге не проводят ни одного матча в футболке клуба, которому принадлежат.

    ФИФА может утвердить окончательное решение по данному вопросу на заседании совета ФИФА в октябре.

    Источник: Francefootball

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    10.04.2018 15:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 20:46

      41 футболист в аренде - это две полноценные команды.И если ограничить такое количество арендованных,то все будет нормально.

      0
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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 10 апреля 2018, 20:20

      да размер ворот пора давно увеличивать.
      чтоб больше мячей забивалось
      ну скажем хотя бы на 10-15 см.
      голов больше станет это точно, а значит и зрелищности добавится

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 апреля 2018, 19:00

      давно это уже назревает, главное все правильно обдумать и не перестораться с реформами

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 18:34

      вот пересмотреть систему будет правильнее и устранить имеющиеся недочеты чем полностью отменять, аренды нужны они очень помогают многим клубам.

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 апреля 2018, 18:19

      Бизнес однако ... в том числе и футболом правит !

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 апреля 2018, 17:34

      Полностью запрещать не надо, а вот ввести какие-либо ограничения было бы неплохо. Ведь не все клубы ведут свою трансферную политику, как Ювентус, Удинезе, Челси или Манчестер Сити, и принцип коллективной ответственности здесь не должен работать. Многим футболистам аренда действительно помогает "реанимировать" карьеру и получать хоть какую-нибудь игровую практику. а клубам хоть как-то заработать на них. Тому масса примеров в России.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 апреля 2018, 17:20

      прикольно

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 10 апреля 2018, 16:58

      А Я СОГЛАСЕН ЗАПРЕТИТЬ АРЕНДУ И ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 апреля 2018, 16:35

      Дурацкая идея отменить аренду, только по тому что не все игроки играют за те клубы которым принадлежат. Это тоже самое что закрыть футбольные школы при клубах , потому что мало игроков играют за те клубы в которых были воспитаны . Аренда для того и нужна чтобы талантливые , но пока еще "сырые" игроки для игры в"больших" клубах не сидели на лавке, а играли и могли прогрессировать, а тот факт что не все игроки возвращаются в те клубы которым принадлежат ничего страшного, потому что не каждый же игрок способен оправдать те авансы которые были ему даны в молодости, да и успешная практика аренды тоже есть вспомнить только Ламма и Баварию.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 апреля 2018, 16:29

      Тосно по фиг..

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