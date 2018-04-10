ФИФА рассмотрит вопрос запрета аренды футболистов

ФИФА может пересмотреть систему аренды игроков либо же полностью отменить ее. Организация считает, что в настоящее время аренда не используется по своему изначальному назначению и не помогает футболистам профессионально расти. По мнению ФИФА, сейчас клубы заключают контракты со множеством молодых футболистов в основном для того, чтобы в дальнейшем продать их как можно выгоднее.

Например, «Ювентус» в нынешнем сезоне отдал в аренду 41 игрока, «Удинезе» – 27, «Челси» – 22, «Манчестер Сити» – 18. Стоит отметить, что большинство из этих футболистов в итоге не проводят ни одного матча в футболке клуба, которому принадлежат.

ФИФА может утвердить окончательное решение по данному вопросу на заседании совета ФИФА в октябре.