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  • Червиченко: «У «Спартака» лучшее нападение в стране. У других даже такого нет»

Червиченко: «У «Спартака» лучшее нападение в стране. У других даже такого нет»

10 апреля 2018, 07:05
13

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал после победного матча в 25-м туре с «Анжи» чего не хватает красно-белым для удачного выступления на евроарене.

«Все закономерно. Пожалуй, сегодня у «Спартака» самое лучшее нападение в стране. Единственное, что такое шикарное нападение все равно для внутреннего пользования, но, к сожалению, у других команд даже такого нет.

И вот, за счет такой атакующей мощи «Спартак» и выигрывает один матч за другим. Хотя, когда соперник немного начинает напрягать оборону москвичей – у него появляются моменты, но где-то не везет.

Если бы оборона «Спартака» работала бы так же, как и атака, то это был бы полный комплект, боевой коллектив. А так, пока что состав для внутреннего пользования», – считает Червиченко.

Матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (13)
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oyabun
1523334997
Вот здесь совершенно прав и объективен Червиченко. Даже удивительно для него. Сильная атака и весьма средненькая оборона у нас. Не заметили? В каждом матче почти пропускаем, причем весьма глупые, необязательные голы. С обороной тренеру еще работать и работать.
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vitvik
1523336991
«Локомотив» и «Зенит» на семь голов больше пропустили.
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piligrim1986
1523337238
я даже соглашусь
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спартак спартаков 1
1523339408
как достал.чушь нести
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Антибиотик111
1523342950
Что-то его из одной крайности в другую кидает)))
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zigbert
1523343565
Тут и без него ясно что оборона у Спартака "ахиллесова пята". И Каррера наверняка занимается этой проблемой.
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OfaZavr
1523346650
сам себе противоречит, только вчера сказал что даже для нашего чемпионата нападающие Спартака не могут считаться хорошими а тут заявляет что у нас линия нападения шикарна))
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кеша_КБ
1523349527
"Если бы оборона «Спартака» работала бы так же, как и атака, то это был бы" ...Как минимум - финал Лиги Чемпионов))), заметьте, "Севилья" и "Ливерпуль" продолжают борьбу в ЛЧ...т.ч. "Спартак" уже почти вырос!!!
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Мары
1523361241
Жирный оленевод и здесь свои пять копеек вставил.Его хлебом не корми, дай что нибудь про Спартак прокомментировать.Не важно, что одни слова люто противоречат другим, сказанным опять же им.Одним словом, идиёт.
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SPACE TRUCKIN
1523376200
да ладно! вот разобрал так разобрал на кости! а то без него не видит никто и ничего...после первых туров только все пели хором в другую сторону - зенит- лучшая атака...а оно вон как оказалось...
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