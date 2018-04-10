Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «У «Спартака» лучшее нападение в стране. У других даже такого нет»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал после победного матча в 25-м туре с «Анжи» чего не хватает красно-белым для удачного выступления на евроарене.

    «Все закономерно. Пожалуй, сегодня у «Спартака» самое лучшее нападение в стране. Единственное, что такое шикарное нападение все равно для внутреннего пользования, но, к сожалению, у других команд даже такого нет.

    И вот, за счет такой атакующей мощи «Спартак» и выигрывает один матч за другим. Хотя, когда соперник немного начинает напрягать оборону москвичей – у него появляются моменты, но где-то не везет.

    Если бы оборона «Спартака» работала бы так же, как и атака, то это был бы полный комплект, боевой коллектив. А так, пока что состав для внутреннего пользования», – считает Червиченко.

    Матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2018 07:05
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 10 апреля 2018, 19:03

      да ладно! вот разобрал так разобрал на кости! а то без него не видит никто и ничего...после первых туров только все пели хором в другую сторону - зенит- лучшая атака...а оно вон как оказалось...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2018, 14:54

      Жирный оленевод и здесь свои пять копеек вставил.Его хлебом не корми, дай что нибудь про Спартак прокомментировать.Не важно, что одни слова люто противоречат другим, сказанным опять же им.Одним словом, идиёт.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 10 апреля 2018, 11:38

      "Если бы оборона «Спартака» работала бы так же, как и атака, то это был бы" ...Как минимум - финал Лиги Чемпионов))), заметьте, "Севилья" и "Ливерпуль" продолжают борьбу в ЛЧ...т.ч. "Спартак" уже почти вырос!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 10:50

      сам себе противоречит, только вчера сказал что даже для нашего чемпионата нападающие Спартака не могут считаться хорошими а тут заявляет что у нас линия нападения шикарна))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100700

      zigbert 10 апреля 2018, 09:59

      Тут и без него ясно что оборона у Спартака "ахиллесова пята". И Каррера наверняка занимается этой проблемой.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > zigbert 10 апреля 2018, 11:00

      Интересно посмотреть на линию обороны: Ещенко, Таски, Максимович, Мельгарехо! Но по ходу мечтам не сбыться из за лимита)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 10 апреля 2018, 09:49

      Что-то его из одной крайности в другую кидает)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 10 апреля 2018, 08:50

      как достал.чушь нести

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 10 апреля 2018, 08:13

      я даже соглашусь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 апреля 2018, 08:09

      «Локомотив» и «Зенит» на семь голов больше пропустили.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      Локо1985 > vitvik 10 апреля 2018, 10:37

      Если на двоих, то тогда да)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33444

      oyabun 10 апреля 2018, 07:36

      Вот здесь совершенно прав и объективен Червиченко. Даже удивительно для него. Сильная атака и весьма средненькая оборона у нас. Не заметили? В каждом матче почти пропускаем, причем весьма глупые, необязательные голы. С обороной тренеру еще работать и работать.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11