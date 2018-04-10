Червиченко: «У «Спартака» лучшее нападение в стране. У других даже такого нет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал после победного матча в 25-м туре с «Анжи» чего не хватает красно-белым для удачного выступления на евроарене.

«Все закономерно. Пожалуй, сегодня у «Спартака» самое лучшее нападение в стране. Единственное, что такое шикарное нападение все равно для внутреннего пользования, но, к сожалению, у других команд даже такого нет.

И вот, за счет такой атакующей мощи «Спартак» и выигрывает один матч за другим. Хотя, когда соперник немного начинает напрягать оборону москвичей – у него появляются моменты, но где-то не везет.

Если бы оборона «Спартака» работала бы так же, как и атака, то это был бы полный комплект, боевой коллектив. А так, пока что состав для внутреннего пользования», – считает Червиченко.

Матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Спартак» завершился со счетом 1:4.