Валуев – футболистам «Зенита»: «Ребята, вы получаете миллионы. За такие деньги ошметки травы должны лететь, а вы развели Санта-Барбару»

Политик и болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился мнением об игре петербургского клуба.

На данный момент сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Отставание от первой позиции – 10 очков.

«У «Зенита» должна появиться команда, которая будет играть от ножа. И только потом думать о миллионных зарплатах. Это касается и игроков, и тренеров. Механизм-то единый.

Ребята, вы получаете миллионы! О таких деньгах многие только мечтать могут. За такую сумму рвите этот стадион так, чтобы ошметки травы летели во все стороны. А то развели тут Санта-Барбару, слов нет», – сказал Валуев