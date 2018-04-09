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  • Валуев – футболистам «Зенита»: «Ребята, вы получаете миллионы. За такие деньги ошметки травы должны лететь, а вы развели Санта-Барбару»

Валуев – футболистам «Зенита»: «Ребята, вы получаете миллионы. За такие деньги ошметки травы должны лететь, а вы развели Санта-Барбару»

9 апреля 2018, 23:33
37

Политик и болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился мнением об игре петербургского клуба.

На данный момент сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Отставание от первой позиции – 10 очков.

«У «Зенита» должна появиться команда, которая будет играть от ножа. И только потом думать о миллионных зарплатах. Это касается и игроков, и тренеров. Механизм-то единый.

Ребята, вы получаете миллионы! О таких деньгах многие только мечтать могут. За такую сумму рвите этот стадион так, чтобы ошметки травы летели во все стороны. А то развели тут Санта-Барбару, слов нет», – сказал Валуев

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (37)
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acer2003
1523306463
Колю нужно в ассистенты по физподготовке и полит.воспитанию!!!
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kvm
1523307245
От зени летят ошмётки
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Eddyson
1523311509
Первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды ФС РФ Николай Валуев тоже так то неплохую зарплату получает в госдуме. А как у нас с экологией? Он про Волоколамск, к примеру, слышал? Хотя в мае он опять на охоту выезжает, видимо, отстреливать то, что по закону запрещено («С этим бобром, я не знаю, что произошло») и похрен ему на Волоколамск. Может быть пришло всё-таки время выполнять свои должностные обязанности, тем более, "за такие деньги ошметки должны лететь", а проблемы газпромовского футбола и Орлов откомментирует успешно со знанием дела.
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Ден71
1523322352
У нас в России везде так, зарплата обратно пропорциональна выполняемой работе )))))))
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kykyi
1523322922
Коля,как будто, тоже нехилые деньги получает в Думе, а дела у нас все хуже и хуже. С чего бы, может быть "система" не та?
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DZHEK_VOROBEY1987
1523332977
Колян и сам миллионы гребёт лопатой,а про других говорит.
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САДЫЧОК
1523343571
Политик и болельщик «Зенита» Николай Валуев....и боксёр был никудышный и политик липовый.-а уж болельщика такого Зениту точно не надо!
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Victor.Vings
1523345476
Надо было вломить паре игроков (правда слегка, чтобы не померли) может боялись бы, играть надо по лучше. Надо Колю помощником тренера сделать хотя-бы бегать научаться.
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OfaZavr
1523345528
нужно Николая позвать на полставки в тренерский штаб чтобы опробовал свои методы поднятия ответственности и мотивации у игроков))
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raritet
1523351281
Однозначно. Сейчас самый худший период в истории Зенита. Конечно , бывали и похуже. Но по соотношению потерянных денег этот период худший. Еще много лет назад, когда из уст известного нам всем прожектера прозвучали слова о том ,что мы поднимем наш футбол чуть ли до невиданных высот и станем чемпионами мира, мне сразу это бросилось в глаза . Ну этого быть не может никогда ни при каких обстоятельствах. Прошли годы и он снова рулит Зенитом . До этого пример Смородской показал насколько губителен может быть непрофессионализм для дела. Некоторые вещи в мире , такие как музыка, живопись, спорт, там , где очень много зависит от отношений и личного творческого отношения к делу, вообще не могут существовать под управлением менеджеров. А тут , явное , неприкрытое разграбление средств при помощи каких-то непонятных закупок. Понимаю когда покупают такого игрока как Халк, Гарай , Витцель. Они мастера своего дела. А когда пачками скупаются Оздоевы, Ерохины и прочие. сразу видно что на этом идет зарабатывание денег , а не усиление команды.
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