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    Валуев – футболистам «Зенита»: «Ребята, вы получаете миллионы. За такие деньги ошметки травы должны лететь, а вы развели Санта-Барбару»

    Политик и болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился мнением об игре петербургского клуба.

    На данный момент сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Отставание от первой позиции – 10 очков.

    «У «Зенита» должна появиться команда, которая будет играть от ножа. И только потом думать о миллионных зарплатах. Это касается и игроков, и тренеров. Механизм-то единый.

    Ребята, вы получаете миллионы! О таких деньгах многие только мечтать могут. За такую сумму рвите этот стадион так, чтобы ошметки травы летели во все стороны. А то развели тут Санта-Барбару, слов нет», – сказал Валуев

    Источник: «Советский спорт»

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    09.04.2018 23:33
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 10 апреля 2018, 19:07

      колю надо вместо манчинки на месячишко - играть лучше не станут - зато люлей огребут,шоб служба мёдом не казалась...а то развели политес....

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 апреля 2018, 16:19

      Вроде разогнали дармоедов, пришли новые, и опять... Руководство сгнило, с головы надо начинать!

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 10 апреля 2018, 15:04

      Валуев появился!!! Надо его вместо Манчини поставить на пару игр!!! Он их своим несгибаемым авторитетом заставит побеждать!

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 10 апреля 2018, 12:47

      нет командного духа и в результате нет команды!

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      Рейтинг: +11240

      alp 10 апреля 2018, 12:46

      Ловчев верно сказал... старое новое руководство и гт попросту разрушили команду. нет огня задора и мысли в игре, а тренер сдается еще до матча. грустно

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      Рейтинг: +4025

      raritet 10 апреля 2018, 12:08

      Однозначно. Сейчас самый худший период в истории Зенита. Конечно , бывали и похуже. Но по соотношению потерянных денег этот период худший. Еще много лет назад, когда из уст известного нам всем прожектера прозвучали слова о том ,что мы поднимем наш футбол чуть ли до невиданных высот и станем чемпионами мира, мне сразу это бросилось в глаза . Ну этого быть не может никогда ни при каких обстоятельствах. Прошли годы и он снова рулит Зенитом . До этого пример Смородской показал насколько губителен может быть непрофессионализм для дела. Некоторые вещи в мире , такие как музыка, живопись, спорт, там , где очень много зависит от отношений и личного творческого отношения к делу, вообще не могут существовать под управлением менеджеров. А тут , явное , неприкрытое разграбление средств при помощи каких-то непонятных закупок. Понимаю когда покупают такого игрока как Халк, Гарай , Витцель. Они мастера своего дела. А когда пачками скупаются Оздоевы, Ерохины и прочие. сразу видно что на этом идет зарабатывание денег , а не усиление команды.

      3
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 апреля 2018, 11:11

      Этот гореполитик говорит о деньгах))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 10:32

      нужно Николая позвать на полставки в тренерский штаб чтобы опробовал свои методы поднятия ответственности и мотивации у игроков))

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 10 апреля 2018, 10:31

      Надо было вломить паре игроков (правда слегка, чтобы не померли) может боялись бы, играть надо по лучше. Надо Колю помощником тренера сделать хотя-бы бегать научаться.

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Victor.Vings 10 апреля 2018, 15:06

      бегать от Валуева

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 10 апреля 2018, 09:59

      Политик и болельщик «Зенита» Николай Валуев....и боксёр был никудышный и политик липовый.-а уж болельщика такого Зениту точно не надо!

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