Эррера плюнул на герб «Манчестер Сити» в манкунианском дерби

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера стал объектом пристального внимания после манкунианского дерби. Испанский легионер, покидая поле после свистка на перерыв при счете 0:2, плюнул на герб «Сити», который был нарисован перед входом в тоннель.

«Андер видел запись этого момента, но он заявил, что это было сделано неумышленно. Все это произошло абсолютно случайно, никаких злых намерений у него не было», – заявили в пресс-службе «МЮ».

