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  • Эррера плюнул на герб «Манчестер Сити» в манкунианском дерби

Эррера плюнул на герб «Манчестер Сити» в манкунианском дерби

9 апреля 2018, 11:07
14

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера стал объектом пристального внимания после манкунианского дерби. Испанский легионер, покидая поле после свистка на перерыв при счете 0:2, плюнул на герб «Сити», который был нарисован перед входом в тоннель.

«Андер видел запись этого момента, но он заявил, что это было сделано неумышленно. Все это произошло абсолютно случайно, никаких злых намерений у него не было», – заявили в пресс-службе «МЮ».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Эррера Андер
Комментарии (14)
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kykyi
1523261624
Молоток.
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Боцман59rus
1523263868
провокаторы, кто же добровольно символику клуба на землю укладывает, а я весь матч наблюдал, как он нахал, по чужому газону топтался,,,
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Gek Dement
1523263984
Мало того что плюнул, он еще и ногами его потоптал.
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BigFanFCRV
1523264029
Все правильно сделал! В Манчестере только Юнайтед!!!
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Axe111
1523265668
Россия подговорила его
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Manilov
1523266006
Ага, конечно, неумышленно... :)
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Stavropolets
1523266516
А если бы в чужие ворота забил, тоже не правильно бы поступил
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Шумаххер
1523269496
Ну если очень хочется плюнуть,то почему бы и нет
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igoor52
1523285432
Но не насал же!!!!!!!!
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Munez89
1523287108
Манчестер только красный! Никакой другой..Харкать в душу арабам миллионерам, так и надо поступать.На поле и за его пределами!
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