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    Эррера плюнул на герб «Манчестер Сити» в манкунианском дерби

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера стал объектом пристального внимания после манкунианского дерби. Испанский легионер, покидая поле после свистка на перерыв при счете 0:2, плюнул на герб «Сити», который был нарисован перед входом в тоннель.

    «Андер видел запись этого момента, но он заявил, что это было сделано неумышленно. Все это произошло абсолютно случайно, никаких злых намерений у него не было», – заявили в пресс-службе «МЮ».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    09.04.2018 11:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +364

      neofizer 10 апреля 2018, 19:51

      а зачем герб под ноги ложить?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 апреля 2018, 19:20

      у нас один идиот есть который шарфик с ромбиком топтал тоже мля типа не видел и не знал что там было

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 9 апреля 2018, 21:24

      Хорошо что нет команды с названием газон например,так можно до каждого докапаться)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 9 апреля 2018, 18:18

      Манчестер только красный! Никакой другой..Харкать в душу арабам миллионерам, так и надо поступать.На поле и за его пределами!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      igoor52 9 апреля 2018, 17:50

      Но не насал же!!!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 9 апреля 2018, 13:24

      Ну если очень хочется плюнуть,то почему бы и нет

      6
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 9 апреля 2018, 12:35

      А если бы в чужие ворота забил, тоже не правильно бы поступил

      3
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      Рейтинг: +1

      sports1302 9 апреля 2018, 12:35

      Прогнозы футбольных матчeй -> bets-info.ru

      -1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 9 апреля 2018, 12:26

      Ага, конечно, неумышленно... :)

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 апреля 2018, 12:21

      Россия подговорила его

      5
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