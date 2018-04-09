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    Кейн хочет обойти Салаха в гонке бомбардиров

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассчитывает на финише сезона обойти форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в гонке бомбардиров чемпионата Англии.

    «Верю, что все еще могу обойти Салаха. На это у меня еще есть несколько игр. Я должен сконцентрироваться на своей игре, я не могу повлиять на его результаты.

    Не секрет, что любой нападающий хочет выиграть звание лучшего бомбардира. Я буду усердно работать над этим до конца сезона», – сказал Кейн.

    По итогам 33 туров Кейн записал на свой счет 24 гола в Премьер-лиге. Отставание от Салаха составляет пять мячей.

    Источник: BBC

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    09.04.2018 10:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +40

      стикс 10 апреля 2018, 15:02

      Кейн мечтатель однако!!!!!! .....но мечтать не вредно!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 9 апреля 2018, 18:57

      6 голов за 5 матчей? Это невозможно для Кейна, ведь в том числе матч против М-Сити.

      0
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      Рейтинг: +1

      sports1302 9 апреля 2018, 12:35

      Пpoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      0
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 12:24

      Кейн хотя и забивной ,нападающий ,донать Салаха будет трудно.

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 апреля 2018, 11:52

      Здоровая реакция

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 апреля 2018, 11:32

      Ну удачи , пускай попробует))

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 апреля 2018, 10:53

      Это с учетом того, что Салах больше не забъет, а это вряд ли!

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