Кейн хочет обойти Салаха в гонке бомбардиров

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассчитывает на финише сезона обойти форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в гонке бомбардиров чемпионата Англии.

«Верю, что все еще могу обойти Салаха. На это у меня еще есть несколько игр. Я должен сконцентрироваться на своей игре, я не могу повлиять на его результаты.

Не секрет, что любой нападающий хочет выиграть звание лучшего бомбардира. Я буду усердно работать над этим до конца сезона», – сказал Кейн.

По итогам 33 туров Кейн записал на свой счет 24 гола в Премьер-лиге. Отставание от Салаха составляет пять мячей.