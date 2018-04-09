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Кейн хочет обойти Салаха в гонке бомбардиров

9 апреля 2018, 10:50
7

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассчитывает на финише сезона обойти форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в гонке бомбардиров чемпионата Англии.

«Верю, что все еще могу обойти Салаха. На это у меня еще есть несколько игр. Я должен сконцентрироваться на своей игре, я не могу повлиять на его результаты.

Не секрет, что любой нападающий хочет выиграть звание лучшего бомбардира. Я буду усердно работать над этим до конца сезона», – сказал Кейн.

По итогам 33 туров Кейн записал на свой счет 24 гола в Премьер-лиге. Отставание от Салаха составляет пять мячей.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ливерпуль Кейн Гарри Салах Мохамед
Комментарии (7)
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Федя Кабак
1523260420
Это с учетом того, что Салах больше не забъет, а это вряд ли!
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Jenea83
1523262724
Ну удачи , пускай попробует))
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x-x-x-x-x
1523263956
Здоровая реакция
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zigbert
1523265884
Кейн хотя и забивной ,нападающий ,донать Салаха будет трудно.
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sports1302
1523266520
Пpoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru
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vick-north-west
1523289473
6 голов за 5 матчей? Это невозможно для Кейна, ведь в том числе матч против М-Сити.
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стикс
1523361725
Кейн мечтатель однако!!!!!! .....но мечтать не вредно!!!!!
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