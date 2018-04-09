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  • Канчельскис: «Если «Сити» не выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, сезон можно считать провальным»

Канчельскис: «Если «Сити» не выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, сезон можно считать провальным»

9 апреля 2018, 01:01
7

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис поделился мнением о матче 33-го тура АПЛ между этими клубами.

«Я полностью согласен, что сегодня было одно из лучших противостояний между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» за последние годы.

Если говорить по игре, то мне кажется, что на «Манчестер Сити» все же повлиял результат игры против «Ливерупля» в Лиге чемпионов. Наверняка они уверены в том, что уже выиграли АПЛ, поэтому хотели поберечь силы. Но в футбол играют 90 минут, а не 45, как сыграли подопечные Гвардиолы.

Я не сомневаюсь в том, что «Манчестер Сити» выиграет чемпионат Англии. Но ведь Гвардиола и в «Баварии» выиграл Бундеслигу, а вот в Лиге чемпионов он уже долгое время не может ничего показать. Сейчас у «Сити» очень мало шансов на выход в полуфинал Лиги чемпионов. При таком раскладе, для «горожан» можно будет назвать этот сезон провальным», – сказал Канчельскис.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 10 апреля.

Источник: Спорт FM
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
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Ден71
1523234601
После того,что с ними сделал Ливер, в первом матче, думаю уже их поезд ушел )))
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Viper for CSKA
1523243466
Собственно ситуация с Баварией повторяется. Опять команда выходит на пик формы раньше времени, а к решающим матчам подходит неготовой. Всё ещё может случиться, но, похоже, противостояния Гвардиолы с одним из бывших клубов нам в этом сезоне не видать.
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ЮЗИК
1523245026
Зато для его МЮ сезон будет выдающийся
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Антибиотик111
1523256567
В полуфинале уже одной ногой Ливерпуль и только их собственный настрой на игру может отправить туда МС..
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zigbert
1523260852
Стать чемпионом АПЛ и считать сезон провальным? Спорное утверждение. Да и когда Ман Сити хорошо играл в ЛЧ?
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OfaZavr
1523262107
вряд ли у Сити большие шансы в ответной встрече, но попробовать конечно стоит.
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Александр52
1523265171
Иногда лучше промолчать.
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