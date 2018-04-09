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    Канчельскис: «Если «Сити» не выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, сезон можно считать провальным»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис поделился мнением о матче 33-го тура АПЛ между этими клубами.

    «Я полностью согласен, что сегодня было одно из лучших противостояний между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» за последние годы.

    Если говорить по игре, то мне кажется, что на «Манчестер Сити» все же повлиял результат игры против «Ливерупля» в Лиге чемпионов. Наверняка они уверены в том, что уже выиграли АПЛ, поэтому хотели поберечь силы. Но в футбол играют 90 минут, а не 45, как сыграли подопечные Гвардиолы.

    Я не сомневаюсь в том, что «Манчестер Сити» выиграет чемпионат Англии. Но ведь Гвардиола и в «Баварии» выиграл Бундеслигу, а вот в Лиге чемпионов он уже долгое время не может ничего показать. Сейчас у «Сити» очень мало шансов на выход в полуфинал Лиги чемпионов. При таком раскладе, для «горожан» можно будет назвать этот сезон провальным», – сказал Канчельскис.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 10 апреля.

    Источник: Спорт FM

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    09.04.2018 01:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 апреля 2018, 12:12

      Иногда лучше промолчать.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 11:21

      вряд ли у Сити большие шансы в ответной встрече, но попробовать конечно стоит.

      1
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 11:00

      Стать чемпионом АПЛ и считать сезон провальным? Спорное утверждение. Да и когда Ман Сити хорошо играл в ЛЧ?

      1
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 9 апреля 2018, 09:49

      В полуфинале уже одной ногой Ливерпуль и только их собственный настрой на игру может отправить туда МС..

      -2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 9 апреля 2018, 06:37

      Зато для его МЮ сезон будет выдающийся

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 апреля 2018, 06:11

      Собственно ситуация с Баварией повторяется. Опять команда выходит на пик формы раньше времени, а к решающим матчам подходит неготовой. Всё ещё может случиться, но, похоже, противостояния Гвардиолы с одним из бывших клубов нам в этом сезоне не видать.

      2
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      Рейтинг: +309

      Ден71 9 апреля 2018, 03:43

      После того,что с ними сделал Ливер, в первом матче, думаю уже их поезд ушел )))

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