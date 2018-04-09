Канчельскис: «Если «Сити» не выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, сезон можно считать провальным»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис поделился мнением о матче 33-го тура АПЛ между этими клубами.

«Я полностью согласен, что сегодня было одно из лучших противостояний между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» за последние годы.

Если говорить по игре, то мне кажется, что на «Манчестер Сити» все же повлиял результат игры против «Ливерупля» в Лиге чемпионов. Наверняка они уверены в том, что уже выиграли АПЛ, поэтому хотели поберечь силы. Но в футбол играют 90 минут, а не 45, как сыграли подопечные Гвардиолы.

Я не сомневаюсь в том, что «Манчестер Сити» выиграет чемпионат Англии. Но ведь Гвардиола и в «Баварии» выиграл Бундеслигу, а вот в Лиге чемпионов он уже долгое время не может ничего показать. Сейчас у «Сити» очень мало шансов на выход в полуфинал Лиги чемпионов. При таком раскладе, для «горожан» можно будет назвать этот сезон провальным», – сказал Канчельскис.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 10 апреля.