Вальверде: «Проход в 1/2 финала ЛЧ? «Рома» забивала «Челси» по три гола дома и в гостях»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился о мнением о шансах каталонцев на проход в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы не должны забывать, что «Рома» забила по три мяча «Челси» в обоих матчах. Мне понравился матч против «Ромы», потому что он был по-настоящему сложным. Мы создавали шансы, но также было два-три момента у наших ворот, которые мы обычно не замечаем.

Мы в четвертьфинале. Очевидно, что наши противники находятся на том уровне, когда они могут создать проблемы», – сказал Вальверде.

Ответная встреча между «Ромой» и «Барселоной» пройдет 10 апреля.