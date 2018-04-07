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    Вальверде: «Проход в 1/2 финала ЛЧ? «Рома» забивала «Челси» по три гола дома и в гостях»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился о мнением о шансах каталонцев на проход в полуфинал Лиги чемпионов.

    «Мы не должны забывать, что «Рома» забила по три мяча «Челси» в обоих матчах. Мне понравился матч против «Ромы», потому что он был по-настоящему сложным. Мы создавали шансы, но также было два-три момента у наших ворот, которые мы обычно не замечаем.

    Мы в четвертьфинале. Очевидно, что наши противники находятся на том уровне, когда они могут создать проблемы», – сказал Вальверде.

    Ответная встреча между «Ромой» и «Барселоной» пройдет 10 апреля.

    Источник: Football Italia

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    07.04.2018 13:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +342

      romvad 10 апреля 2018, 23:47

      Пророк прям )

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