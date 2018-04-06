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    На «Санкт-Петербурге» не будут менять газон перед ЧМ

    Директор по инфраструктуре «Зенита» Владимир Литвинов рассказал о планах по замене газона на стадионе «Санкт-Петербург».

    – Планируем выкатить поле в тестовом режиме на последней неделе апреля перед матчем с ЦСКА. Это будет тестовый выкат, но по всей технологии, предусмотренной проектом. Следующее выкатывание произойдет после 15 мая, когда матчи чемпионата России завершатся. Порядка двух недель поле будет находиться снаружи стадиона в естественных условиях.

    – На этом же поле пройдут игры чемпионата мира?

    – Да. По крайней мере, такую цель поставил перед собой «Зенит». Мы можем перестелить газон, но надеемся, что не ошиблись с новой технологией.

    – Значит, газон перестелют после чемпионата мира?

    – Нет.

    Ранее Литвинов сказал, что «Зенит» вложил более 1 миллиарда рублей в «Санкт-Петербург».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2018 21:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 7 апреля 2018, 00:01

      Удачи организаторам и хорошего поля.

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