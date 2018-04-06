На «Санкт-Петербурге» не будут менять газон перед ЧМ

Директор по инфраструктуре «Зенита» Владимир Литвинов рассказал о планах по замене газона на стадионе «Санкт-Петербург».

– Планируем выкатить поле в тестовом режиме на последней неделе апреля перед матчем с ЦСКА. Это будет тестовый выкат, но по всей технологии, предусмотренной проектом. Следующее выкатывание произойдет после 15 мая, когда матчи чемпионата России завершатся. Порядка двух недель поле будет находиться снаружи стадиона в естественных условиях.

– На этом же поле пройдут игры чемпионата мира?

– Да. По крайней мере, такую цель поставил перед собой «Зенит». Мы можем перестелить газон, но надеемся, что не ошиблись с новой технологией.

– Значит, газон перестелют после чемпионата мира?

– Нет.

Ранее Литвинов сказал, что «Зенит» вложил более 1 миллиарда рублей в «Санкт-Петербург».