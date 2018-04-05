Бэйл готов покинуть «Реал». У валлийца разладились отношения с тренером

Угу. Вальверде всегда притеснял Бейла.. В состав его не ставил НИ РАЗУ!
По информации El Confidencial, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл готов сменить «галактикос» на другую команду грядущим летом.
Валлиец намерен покинуть Мадрид по причине недостатка игрового времени. Как заявляет источник, у хавбека испорчены отношения с главным тренером Эрнесто Вальверде. Кроме того, он до сих пор не сумел выучить испанский язык, а в последнее время перестал выкладываться на тренировках.
Ранее сообщалось об интересе к Бэйлу со стороны нескольких клубов АПЛ, включая «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Его контракт со сливочными рассчитан до 2022 года.