Бэйл готов покинуть «Реал». У валлийца разладились отношения с тренером

По информации El Confidencial, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл готов сменить «галактикос» на другую команду грядущим летом.

Валлиец намерен покинуть Мадрид по причине недостатка игрового времени. Как заявляет источник, у хавбека испорчены отношения с главным тренером Эрнесто Вальверде. Кроме того, он до сих пор не сумел выучить испанский язык, а в последнее время перестал выкладываться на тренировках.

Ранее сообщалось об интересе к Бэйлу со стороны нескольких клубов АПЛ, включая «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Его контракт со сливочными рассчитан до 2022 года.