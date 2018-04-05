Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бэйл готов покинуть «Реал». У валлийца разладились отношения с тренером

    По информации El Confidencial, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл готов сменить «галактикос» на другую команду грядущим летом.

    Валлиец намерен покинуть Мадрид по причине недостатка игрового времени. Как заявляет источник, у хавбека испорчены отношения с главным тренером Эрнесто Вальверде. Кроме того, он до сих пор не сумел выучить испанский язык, а в последнее время перестал выкладываться на тренировках.

    Ранее сообщалось об интересе к Бэйлу со стороны нескольких клубов АПЛ, включая «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Его контракт со сливочными рассчитан до 2022 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2018 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 6 апреля 2018, 09:36

      Угу. Вальверде всегда притеснял Бейла.. В состав его не ставил НИ РАЗУ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 5 апреля 2018, 20:57

      Алё исправьте ошибку,бомбардиииир.рууууу.Вальверде тут не причёёмм

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 5 апреля 2018, 19:46

      Одним словом"бомбардир.ру".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 5 апреля 2018, 18:08

      Ого а у Реала новый тренер? ))) Красавцы))) или Бейл просто в Барсу переходит)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 18:08

      Ну вот и хорошо Вальверде уже тренер Реала.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      Illars 5 апреля 2018, 18:06

      висит уже больше часа...
      хоть бы исправляли оперативно, раз не могут не косячить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 17:37

      Что за чушь пишут?Какой еще Вальверде?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 5 апреля 2018, 17:37

      Ну тут все норм.. Источник говорит сам за себя... Причем тут Реал и Вальверде???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 апреля 2018, 17:07

      Вальверде??????так то зидан тренер....о чем пишите....хз....

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11