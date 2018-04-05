Вальверде предпочел бы счет 3:0 в матче с «Ромой» 

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (4:1).

«Я вижу, что нам стоит труда выигрывать в каждом матче, вижу уровень соперников. Хороший результат, но я предпочел бы 3:0, а не 4:1. Ничего еще не кончено.

Справедлив ли счет? Бывают матчи, когда справедливость определяется количеством пропущенных и забитых мячей. По поводу сегодняшнего матча могу сказать, что он был сложным», – сказал Вальверде.

Ответный матч пройдет 10 апреля.