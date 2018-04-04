Лига чемпионов. «Ливерпуль» забил три безответных мяча «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Все голы были забиты в первой половине встречи. Отличились форварды Мохамед Салах, Садьо Мане и хавбек Алекс Окслэд-Чемберлен.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Ливерпуль (Англия) – Манчестер Сити (Англия) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Салах, 12; 2:0 – Окслэд-Чемберленд, 21; 3:0 – Мане, 31.

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслэд-Чемберлен (Морено, 85), Мане, Салах (Вейналдум, 53), Фирмино (Соланке, 71).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Гюндоган (Стерлинг, 57), Ляпорт, Де Брюйне, Сане, Давид Силва, Фернандиньо, Отаменди, Жезус.

Предупреждения: Хендерсон, 86 – Отаменди, 45+3; Жезус, 76; Де Брюйне, 80; Стерлинг, 90+2.

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