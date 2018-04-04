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Лига чемпионов. «Ливерпуль» забил три безответных мяча «Манчестер Сити»

4 апреля 2018, 23:39
42

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Все голы были забиты в первой половине встречи. Отличились форварды Мохамед Салах, Садьо Мане и хавбек Алекс Окслэд-Чемберлен.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Ливерпуль (Англия) – Манчестер Сити (Англия) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Салах, 12; 2:0 – Окслэд-Чемберленд, 21; 3:0 – Мане, 31.

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслэд-Чемберлен (Морено, 85), Мане, Салах (Вейналдум, 53), Фирмино (Соланке, 71).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Гюндоган (Стерлинг, 57), Ляпорт, Де Брюйне, Сане, Давид Силва, Фернандиньо, Отаменди, Жезус.

Предупреждения: Хендерсон, 86 – Отаменди, 45+3; Жезус, 76; Де Брюйне, 80; Стерлинг, 90+2.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити
Комментарии (42)
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Kulima
1522874408
Вот просто, красавцы!! Спасибо! Гори Сити!
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dinar7777dinar
1522874527
ливерпуль крут ! салах египетский фараон ! клопп рад за тебя. не ожидал такой уверенной игры в обороне от ливерпуля. красавцы ! все понятно и в этом противостоянии !
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ЛивеерпулЬ
1522874569
2 тайм просто супер я давно не видел такого Ливерпуля
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andruhs
1522874962
КрасАвцы! Очень харАктерная команда. Клопп как тигр. Ливерпуль нам подарил "Битпз" и "Ливерпуль." )))
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iron_Savior
1522875412
сити конечно странно играл: им забивать надо, а они мячик поперек катают, как вспомню, что бавария так играла-тремор начинается
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Garrincha58
1522876011
второй тайм Ливер сыграл по счету но первый был идеален просто порой не верилось что с Ливером играет МС,казалось какой нибудь Болтон из чемпионшипа.Но интрига еще остается даю 60 против 40
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Ден71
1522876082
Кто то думал что МС победит Ливер на Энфилде...? )) Думаю не много таких оптимистов было, но и такую качественную и красивую игру тоже тяжело предположить было. Все ждали яркую игру от обоих команд с голами в обе стороны, но на сегодня Клопп решил сыграть одним оркестром, подарив футбол на 5 баллов
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rm4612
1522876099
Что, бл**ь, случилось с МанСити?! Такое унылое пинание мяча этой командой я ещё не видел...
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Антибиотик111
1522876119
Отличный матч в исполнении ливера,в особенности первый тайм!Жаль конечно,что саллах травмировался,если до следующей игры не восстановится-Клоппу придётся звонить нашему Моуринье и просить конспекты по вождению автобуса.)) Всех с победой футбола над деньгами шейхов)
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Balloon Door
1522881318
Ливерпуль - с победой, Ман Сити - сочувствую.
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