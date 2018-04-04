Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Ливерпуль» забил три безответных мяча «Манчестер Сити»

    «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0.

    Все голы были забиты в первой половине встречи. Отличились форварды Мохамед Салах, Садьо Мане и хавбек Алекс Окслэд-Чемберлен.

    Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Ливерпуль (Англия) – Манчестер Сити (Англия) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Салах, 12; 2:0 – Окслэд-Чемберленд, 21; 3:0 – Мане, 31.

    «Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Окслэд-Чемберлен (Морено, 85), Мане, Салах (Вейналдум, 53), Фирмино (Соланке, 71).

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Гюндоган (Стерлинг, 57), Ляпорт, Де Брюйне, Сане, Давид Силва, Фернандиньо, Отаменди, Жезус.

    Предупреждения: Хендерсон, 86 – Отаменди, 45+3; Жезус, 76; Де Брюйне, 80; Стерлинг, 90+2.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2018 23:39
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:39

      Этого пожалуй не ожидал никто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 5 апреля 2018, 12:29

      Есть за что любить Ливерпуль. Он порой волшебником кажется. То со счета 0:3 Милан обует в финале ЛЧ. То, как сейчас, из супер-пупер клуба дурачка сделает. Правда, **** меры не знает (я о 7:0 Спартаку).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 11:13

      очень неожиданны результат, если еще учесть что Сити в этом сезоне невероятны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 апреля 2018, 10:25

      Спартак тоже крупно проиграл Ливерпулю. Только этим и утешается Гвардьола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 5 апреля 2018, 05:57

      перед чемпионатом мира будем думать о Салахе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 5 апреля 2018, 05:12

      Болельщиков Ливерпуля с победой!
      И удачи в ответном матче.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 5 апреля 2018, 03:58

      интересный будет второй матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Balloon Door 5 апреля 2018, 01:35

      Ливерпуль - с победой, Ман Сити - сочувствую.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 5 апреля 2018, 00:33

      Я думал сити выиграет 1-2 где-то, но это просто космос! ливерпуль шикарен! сити - просто вопрос, как? да нет, почему? почему так хреново играли? это ведь было ужасно, просто вот жесть, даже хуже ювентуса вчера. Как в апл то играете?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > DeStar 5 апреля 2018, 04:14

      Ливерпуль, это та команда за которую хочется болеть...Было безумно приятно смотреть на их игру...Не умаляя всех достоинств команды Гвардиолы, Ливер сегодня был прекрасен...Клопп всегда радует...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 5 апреля 2018, 00:26

      Молодцы Ливерпуль! Рассчитывал, что выиграют с разницей мячей, а тут по полной!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11