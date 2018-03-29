Витиньо: «У ЦСКА есть шанс стать чемпионом РФПЛ»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением о чемпионской гонке РФПЛ.

«Думаю, у нас еще есть шанс стать чемпионами. Если его потеряем, тогда подумаем о месте в Лиге чемпионов. Если и со вторым местом не сложится, будем цепляться за третье, чтобы попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Но пока нужно побежать в каждом матче. Тогда те соперники, что располагаются выше, все время будут чувствовать давление. Удерживать лидерство сложнее, чем догонять», – сказал Витиньо.

ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 41 очко в 22 турах.