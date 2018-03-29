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Витиньо: «У ЦСКА есть шанс стать чемпионом РФПЛ»

29 марта 2018, 23:50
13

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением о чемпионской гонке РФПЛ.

«Думаю, у нас еще есть шанс стать чемпионами. Если его потеряем, тогда подумаем о месте в Лиге чемпионов. Если и со вторым местом не сложится, будем цепляться за третье, чтобы попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Но пока нужно побежать в каждом матче. Тогда те соперники, что располагаются выше, все время будут чувствовать давление. Удерживать лидерство сложнее, чем догонять», – сказал Витиньо.

ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 41 очко в 22 турах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо
Комментарии (13)
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Юрий Б.
1522357394
Перед началом чемпионата шансы были у всех
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Yev
1522357934
Сказывается переохлаждение
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multiscan
1522360761
Не в этом сезоне.
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vovan55
1522369526
надежда умирает последней, надо просто бороться в каждом матче...удачи!!!
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Catastrofa
1522385801
Разговорился !
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Dimon 007
1522386924
Ему доплачивают за пиар этого недоклуба!
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_Kesh_Suntar_
1522395579
Ну да если Гинер купит! )
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zigbert
1522399218
Шанс есть, но очень мизерный.
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OfaZavr
1522406792
можно уже сейчас сказать что шанс только чисто теоретический да и небольшой.
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Чикомас
1522418194
Играть надо. Ты, в последнее время больше болтаешь, чем играешь...К сожалению...
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