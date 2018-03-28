Варди похвалил Тарковски за дебют в сборной Англии

Нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди дал оценку дебютному матчу в составе национальной команды защитника «Бернли» Джеймса Тарковски.

«Считаю, что в этой встрече Тарковски блестяще проявил себя. Для него это был дебютный матч в сборной, но своими действиями он показал, что получил вызов заслуженно.

Что касается самой игры, то у нас были моменты в атаке, мы показали командную игру. Посмотрим, что нам удастся показать на чемпионате мира», – рассказал Варди ESPN.

Стоит отметить, что действия Тарковски в концовке встречи привели к пенальти в ворота сборной Англии за фол на Федерико Кьезе, с которого соперник сравнял счет – 1:1.