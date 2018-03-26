Зинченко: «Мама присекала проявление звездной болезни»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко уверен, что в его возрасте футболист уже обязан показывать взрослый футбол.

«Звездная болезнь? Наверное, этого никогда не будет. Все зависит от воспитания. Если она когда-то и проявлялась, то мое окружение, в том числе мама, ее присекали.

Переговоры с «Наполи»? Они велись между клубами, без меня. После того как они закончились и стало понятно, что я остаюсь в «Манчестер Сити», ко мне подошел Пеп Гвардиола и сказал, что рад тому, что я остался.

Я играю на той позиции, куда меня поставят. Я не могу ходить с кислым лицом, ведь на меня рассчитывают. Любой игрок, даже который сидит на скамейке или трибуне, должен полностью отдаваться команде. Мы – семья, у нас одна цель – побеждать.

21 год – это уже такой возраст, когда нужно показывать зрелищный и взрослый футбол. В 20 лет бразильский Роналдо уже был лучшим игроком мира по версии ФИФА, а Пеле в 18 лет выиграл чемпионат мира.

Позиция в сборной? Как и в клубе, сыграю на той позиции, на которую поставят. Конечно, лучше я себя чувствую все-таки в центре поля», – рассказал Зинченко.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел шесть матчей в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями в них.