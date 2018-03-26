Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зинченко: «Мама присекала проявление звездной болезни»

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко уверен, что в его возрасте футболист уже обязан показывать взрослый футбол.

    «Звездная болезнь? Наверное, этого никогда не будет. Все зависит от воспитания. Если она когда-то и проявлялась, то мое окружение, в том числе мама, ее присекали.

    Переговоры с «Наполи»? Они велись между клубами, без меня. После того как они закончились и стало понятно, что я остаюсь в «Манчестер Сити», ко мне подошел Пеп Гвардиола и сказал, что рад тому, что я остался.

    Я играю на той позиции, куда меня поставят. Я не могу ходить с кислым лицом, ведь на меня рассчитывают. Любой игрок, даже который сидит на скамейке или трибуне, должен полностью отдаваться команде. Мы – семья, у нас одна цель – побеждать.

    21 год – это уже такой возраст, когда нужно показывать зрелищный и взрослый футбол. В 20 лет бразильский Роналдо уже был лучшим игроком мира по версии ФИФА, а Пеле в 18 лет выиграл чемпионат мира.

    Позиция в сборной? Как и в клубе, сыграю на той позиции, на которую поставят. Конечно, лучше я себя чувствую все-таки в центре поля», – рассказал Зинченко.

    В текущем сезоне 21-летний футболист провел шесть матчей в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями в них.

    Источник: ua.tribuna

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.03.2018 06:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 27 марта 2018, 01:14

      Еще сможет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 марта 2018, 08:04

      Всё по делу. Повторюсь, что Зинченко ещё зелёный паренёк, это у него прямо на лице написано, но поступает он по-взрослому, старается, по крайней мере. Уважуха.
      В Сити он играет хорошо, когда дают, на краю защиты вполне его место. Напоминает схему с Роберто в Барсе. То, что не отметился результативными действиями не беда, визуально очень хорошо смотрелся, получше Делфа, например.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 марта 2018, 07:22

      Не прИ, а прЕсекала.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11