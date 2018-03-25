Главные новости дня. Зобнин и Кузяев травмировались в сборной, «МЮ» может вернуть Роналду

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2018 20:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 26 марта 2018, 09:41

      бл.....Кто играть то будет. Лучше бы Черчесову на лысину сосулька упала...Все равно, толку от него нет..

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 марта 2018, 07:54

      будет хоть на что ссылаться...

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 марта 2018, 01:07

      Это точно,кто играть то будет.

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 26 марта 2018, 00:47

      И так играть некому.

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