Главные новости дня. Зобнин и Кузяев травмировались в сборной, «МЮ» может вернуть Роналду

У Зобнина диагностирована травма мениска.

Моуринью хочет вернуть в «Манчестер Юнайтед» Роналду.

Райола назвал Гвардиолу трусливым псом.

У Джано диагностирована травма крестообразной связки колена. Игроку предстоит операция.

Матч «Рубин» – «Ахмат» из-за проблем с газоном пройдет не на «Казань-Арене».

Кузяев травмировался во время тренировки сборной.

Calciomercato: Промес хотел бы перейти в «Эвертон» или «Вест Хэм».

«Локомотив» интересуется хавбеком «Гамбурга» Холтби.

Санчес установил рекорд по количеству матчей за сборную Чили.