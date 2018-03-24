Лев: «Киммих – один из главных талантов последних десятилетий»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о подопечном Йозуа Киммихе, выступающем за «Баварию».

«Йозуа – один из главных талантов последних десятилетий. Он демонстрирует настоящий голод и работает на полном пределе на каждой тренировке. Его ждет потрясающая карьера», – цитирует специалиста официальный сайт Бундеслиги.

Киммих перешел в мюнхенский клуб летом 2015 года из «Штутгарта» за 8,5 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 35 играх всех турниров, забив четыре мяча и отдав 15 результативных передач.

В составе национальной сборной Киммих дебютировал в 2016 году. Он был в заявке немцев на Евро-2016 (3-4 место) и победный Кубок конфедераций.