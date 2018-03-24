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    Лев: «Киммих – один из главных талантов последних десятилетий»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о подопечном Йозуа Киммихе, выступающем за «Баварию».

    «Йозуа – один из главных талантов последних десятилетий. Он демонстрирует настоящий голод и работает на полном пределе на каждой тренировке. Его ждет потрясающая карьера», – цитирует специалиста официальный сайт Бундеслиги.

    Киммих перешел в мюнхенский клуб летом 2015 года из «Штутгарта» за 8,5 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 35 играх всех турниров, забив четыре мяча и отдав 15 результативных передач.

    В составе национальной сборной Киммих дебютировал в 2016 году. Он был в заявке немцев на Евро-2016 (3-4 место) и победный Кубок конфедераций.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 18:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 20:49

      Возможно появляется новая звезда немецкого футбола.

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