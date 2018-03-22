Клопп – в шорт-листе «ПСЖ» на пост главного тренера

Руководство «ПСЖ» рассматривает перспективу приглашения главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа по завершении сезона.

Парижане активно ищут замену Унаи Эмери, который будет уволен летом из-за вылета из Лиги чемпионов от «Реала» на стадии 1/8 финала.

В течение нескольких недель президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи обсуждает со спортивным директором Антеро Энрике нескольких претендентов. Кандидатура немецкого специалиста была рассмотрена в последние дни, поскольку французский клуб ищет опытного тренера, способного добиться успеха в европейском футболе.

При этом руководители признают, что для того, чтобы заполучить Клоппа, контракт которого рассчитан до 2022 года, придется выплатить «Ливерпулю» рекордную неустойку.