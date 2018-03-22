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    Клопп – в шорт-листе «ПСЖ» на пост главного тренера

    Руководство «ПСЖ» рассматривает перспективу приглашения главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа по завершении сезона.

    Парижане активно ищут замену Унаи Эмери, который будет уволен летом из-за вылета из Лиги чемпионов от «Реала» на стадии 1/8 финала.

    В течение нескольких недель президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи обсуждает со спортивным директором Антеро Энрике нескольких претендентов. Кандидатура немецкого специалиста была рассмотрена в последние дни, поскольку французский клуб ищет опытного тренера, способного добиться успеха в европейском футболе.

    При этом руководители признают, что для того, чтобы заполучить Клоппа, контракт которого рассчитан до 2022 года, придется выплатить «Ливерпулю» рекордную неустойку.

    Источник: Le Parisien

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    22.03.2018 17:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 22 марта 2018, 22:06

      Клопп не уйдёт туда 100%

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 19:56

      В Ливерпуле Клопп уже прижился,игра команды смотрится и его там уважают.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 22 марта 2018, 19:24

      Клопп один из немногих тренеров которому импонирую. Он делает интересный футбол, не покупает мега звезд, и его команды отлично играют. да, ливерпуль может не берет титулов и вряд ли потягается с сити в апл , или с той же барсой и реалом в лч, но играют они круто, красиво. К нему еще хочется добавить Сарри с наполи.

      3
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      Рейтинг: +64

      Freaky 22 марта 2018, 17:49

      Руки прочь!

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