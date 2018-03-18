«Барселона» на «Камп Ноу» сыграет против «Атлетика»

Сегодня состоится матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» на своем поле примет «Атлетик».

Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице Примеры, тогда как баски занимают 12-е место.

Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1,17, а победа «Атлетика» – коэффициентом 23. Сделать ставки можно в нашем Конкурсе прогнозов.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 18:15 по московскому времени.

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