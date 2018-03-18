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«Барселона» на «Камп Ноу» сыграет против «Атлетика»

18 марта 2018, 17:10
3

Сегодня состоится матч 29-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» на своем поле примет «Атлетик».

Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице Примеры, тогда как баски занимают 12-е место.

Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1,17, а победа «Атлетика» – коэффициентом 23. Сделать ставки можно в нашем Конкурсе прогнозов.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Атлетик
Комментарии (3)
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Football06
1521355598
Барселоне на Камп Ноу взламывать ещё один автобус, только на этот раз он Полностью Испанский в прямом смысле .. Ну что же Наш Российский клуб это делал теперь очередь Барсы)) ждем только Разгрома хоть и без Суарес (перебор желтых)
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zigbert
1521357308
Барселона должна показать свой класс. Удачи.
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Михас007
1521389254
3-0
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