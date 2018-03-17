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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд», Салах оформил покер

    В матче 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» со счетом 5:0.

    Покер на счету нападающего Мохамеда Салаха. Египтянин установил рекорд по голам в дебютном сезоне за мерсисайдцев.

    «Ливерпуль» набрал 63 очка и обошел «Тоттенхэм» в турнирной таблице. У «шпор» 61 очко и игра в запасе. «Уотфорд» с 36-ю очками идет на 11-м месте.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

    Ливерпуль – Уотфорд – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Салах, 4; 2:0 – Салах, 43; 3:0 – Фирмино, 50; 4:0 – Салах, 77; 5:0 – Салах, 86.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 22:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 18 марта 2018, 00:22

      Салах зверь!

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 18 марта 2018, 00:03

      Молодцы! Играть - так играть!

      0
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      Рейтинг: +52

      Malinovskiy 17 марта 2018, 23:57

      Скоро посмотрим, как Кутепов и Кудряшов смогут его нейтрализовать ;)

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 23:02

      Мало кто на такое способен. Разве что Аршавин.

      1
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