АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд», Салах оформил покер

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» со счетом 5:0.

Покер на счету нападающего Мохамеда Салаха. Египтянин установил рекорд по голам в дебютном сезоне за мерсисайдцев.

«Ливерпуль» набрал 63 очка и обошел «Тоттенхэм» в турнирной таблице. У «шпор» 61 очко и игра в запасе. «Уотфорд» с 36-ю очками идет на 11-м месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

Ливерпуль – Уотфорд – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Салах, 4; 2:0 – Салах, 43; 3:0 – Фирмино, 50; 4:0 – Салах, 77; 5:0 – Салах, 86.

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