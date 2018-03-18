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Ливерпуль - Уотфорд

17.03.2018, Суббота, 20:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 31 тур Ливерпуль - Уотфорд
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
1 тур
12 августа, суббота 14:30 Уотфорд 3:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
35 тур
1 мая, понедельник 22:00 Уотфорд 0:1 Ливерпуль
11 тур
6 ноября, воскресенье 17:15 Ливерпуль 6:1 Уотфорд
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:0 Уотфорд
17 тур
20 декабря, воскресенье 16:30 Уотфорд 3:0 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 18 марта 2018, 00:53

    Салах с цепи сорвался)))) он просто пачками забивает. Кейну не просто будетт отыграть 4 мяча. Удачи Салах

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    Рейтинг: +165

    ElninoO 17 марта 2018, 22:16

    // Ы

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    Рейтинг: +165

    ElninoO 17 марта 2018, 22:14

    Что значит Страсть!!!

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    Рейтинг: +165

    ElninoO 17 марта 2018, 22:13

    Зачем ...зачем вы это так делаете)))) ...аааааа просто огонь...!!!

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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev 17 марта 2018, 22:13

    Ну Салах даеееет)

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    Рейтинг: +165

    ElninoO 17 марта 2018, 22:06

    что творят...что творят))

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    Рейтинг: +165

    ElninoO 17 марта 2018, 21:53

    Как же приятно наблюдать за игрой Ливерпуля, с какой же страстью играют футболисты, за это я и люблю футбол!!!

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