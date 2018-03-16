ФИФА заявила, что каждая страна самостоятельно принимает решение о бойкоте ЧМ

ФИФА по запросу прокомментировала информацию о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России.

«Как всемирный орган управления футболом, ФИФА обязуется обеспечить успешную организацию и проведение чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА и местный организационный комитет абсолютно уверены, что все 32 команды-участницы и футбольные болельщики со всего мира сделают турнир еще одним запоминающимся событием.

Вопрос административного и дипломатического представительства на чемпионате мира решается каждой страной самостоятельно», – заявили в пресс-службе ФИФА.

Ранее сообщалось, что страны ЕС не намерены бойкотировать ЧМ.