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    ФИФА заявила, что каждая страна самостоятельно принимает решение о бойкоте ЧМ

    ФИФА по запросу прокомментировала информацию о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России.

    «Как всемирный орган управления футболом, ФИФА обязуется обеспечить успешную организацию и проведение чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА и местный организационный комитет абсолютно уверены, что все 32 команды-участницы и футбольные болельщики со всего мира сделают турнир еще одним запоминающимся событием.

    Вопрос административного и дипломатического представительства на чемпионате мира решается каждой страной самостоятельно», – заявили в пресс-службе ФИФА.

    Ранее сообщалось, что страны ЕС не намерены бойкотировать ЧМ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2018 22:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 марта 2018, 13:54

      ....э, да нармальна фсе, пацны!!!! пусть байкатируют!!! пусть свалят все сильнейшие....останутся по любому наши друзья сербы, панама, сенегал, египет и иран.....вот тут то мы и станем ЧМ!!!!!!!! а???....ну а че нет то???

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 11:08

      сами говорят чтобы политика не лезла в футбол и наказывают за это и тут же значит отходят в сторону когда речь заходит о бойкоте и не видят как такие решения исходят не от футбольных федерации а от политиков.

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 марта 2018, 10:18

      Всем плаксивым - Давай до свидания!!!

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 10:16

      ФИФА заняла правильную позицию.

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 марта 2018, 09:07

      Эти европолитики ,видать,все прошли через дурку...
      Я бы даже сказал - недолеченные.
      Представьте себе ,что значит не пустить Англию на Чемп,
      Это я так ,приблизительно : Горе игрокам,лишение бонусных денег за участие,
      лишение каких-нибудь премиальных за заслуги,кто вернет бабки болелам ,если билеты печатало ФИФА и доход идет в ФИФА ,а не Тверезой ))) !Мэй в Англию...
      ну и так далее...
      Возвращаюсь к началу.К тоже их после этого умными то назовет?

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 марта 2018, 08:07

      Именно ФИФА обязана бороться за соблюдение спортивных принципов, ограждая их от политических дрязг. По-моему, она уже должна гнать англичан с чемпионата за одни их призывы к бойкоту.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 марта 2018, 23:15

      Да за бойкот только бритиши,остальные не горят желанием пропускать такой турнир

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 марта 2018, 23:10

      Вони будет много... Но приедут все. Непопавших на ЧМ быстро и с удовольствием заменят. Италия первая в очереди...

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      Рейтинг: +226

      Parker8 > mihail200606 16 марта 2018, 23:59

      А менять то на кого? На Белорусь,Молдову,Казахстан,Приднестровье?

      1
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      Рейтинг: +54

      CSKA_Sergey > Parker8 17 марта 2018, 00:51

      Самому же стыдно за вопрос?

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 марта 2018, 22:43

      ФИФА дистанцировалась и самоустранилась от принятия решения... Мудро!

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > insider_retro 16 марта 2018, 23:20

      Двойные же у них стандарты. Эти футбольные чиновники очень любят наказывать за вмешательство какого-нибудь государства в футбольные дела.

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