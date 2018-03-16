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  • ФИФА заявила, что каждая страна самостоятельно принимает решение о бойкоте ЧМ

ФИФА заявила, что каждая страна самостоятельно принимает решение о бойкоте ЧМ

16 марта 2018, 22:37
11

ФИФА по запросу прокомментировала информацию о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России.

«Как всемирный орган управления футболом, ФИФА обязуется обеспечить успешную организацию и проведение чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА и местный организационный комитет абсолютно уверены, что все 32 команды-участницы и футбольные болельщики со всего мира сделают турнир еще одним запоминающимся событием.

Вопрос административного и дипломатического представительства на чемпионате мира решается каждой страной самостоятельно», – заявили в пресс-службе ФИФА.

Ранее сообщалось, что страны ЕС не намерены бойкотировать ЧМ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира
Комментарии (11)
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insider_retro
1521229384
ФИФА дистанцировалась и самоустранилась от принятия решения... Мудро!
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mihail200606
1521231043
Вони будет много... Но приедут все. Непопавших на ЧМ быстро и с удовольствием заменят. Италия первая в очереди...
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Asbjorn
1521231346
Да за бойкот только бритиши,остальные не горят желанием пропускать такой турнир
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serppion
1521263244
Именно ФИФА обязана бороться за соблюдение спортивных принципов, ограждая их от политических дрязг. По-моему, она уже должна гнать англичан с чемпионата за одни их призывы к бойкоту.
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alex1951
1521266823
Эти европолитики ,видать,все прошли через дурку... Я бы даже сказал - недолеченные. Представьте себе ,что значит не пустить Англию на Чемп, Это я так ,приблизительно : Горе игрокам,лишение бонусных денег за участие, лишение каких-нибудь премиальных за заслуги,кто вернет бабки болелам ,если билеты печатало ФИФА и доход идет в ФИФА ,а не Тверезой ))) !Мэй в Англию... ну и так далее... Возвращаюсь к началу.К тоже их после этого умными то назовет?
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zigbert
1521270977
ФИФА заняла правильную позицию.
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ItalianFootball
1521271115
Всем плаксивым - Давай до свидания!!!
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OfaZavr
1521274133
сами говорят чтобы политика не лезла в футбол и наказывают за это и тут же значит отходят в сторону когда речь заходит о бойкоте и не видят как такие решения исходят не от футбольных федерации а от политиков.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1521284066
....э, да нармальна фсе, пацны!!!! пусть байкатируют!!! пусть свалят все сильнейшие....останутся по любому наши друзья сербы, панама, сенегал, египет и иран.....вот тут то мы и станем ЧМ!!!!!!!! а???....ну а че нет то???
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