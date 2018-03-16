Дзюба – Кокорину: «Дорогой, ты – топ и лучший! Возвращайся еще более сильным»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба выразил поддержку нападающему «Зенита» Александру Кокорину, получившему повреждение крестообразных связок в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1). Из-за этой травмы, на восстановление после которой понадобится не менее шести месяцев, 26-летний форвард не сыграет в составе сборной России на домашнем чемпионате мира.

Напомним, права на Дзюбу принадлежат петербургскому клубу, в котором он провел первую половину сезона.

«Саня, дорогой, уже все сказал лично тебе! Возвращайся еще более сильным! Ты – топ и лучший! Я с тобой», – написал Дзюба на своей странице в инстаграме.