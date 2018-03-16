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    Дзюба – Кокорину: «Дорогой, ты – топ и лучший! Возвращайся еще более сильным»

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба выразил поддержку нападающему «Зенита» Александру Кокорину, получившему повреждение крестообразных связок в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1). Из-за этой травмы, на восстановление после которой понадобится не менее шести месяцев, 26-летний форвард не сыграет в составе сборной России на домашнем чемпионате мира.

    Напомним, права на Дзюбу принадлежат петербургскому клубу, в котором он провел первую половину сезона.

    «Саня, дорогой, уже все сказал лично тебе! Возвращайся еще более сильным! Ты – топ и лучший! Я с тобой», – написал Дзюба на своей странице в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    16.03.2018 18:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +37

      elvira020473 17 марта 2018, 00:44

      2близнеца дауна

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 марта 2018, 00:24

      Дзюба молодец.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 16 марта 2018, 20:33

      Жаль парня, не будем терять надежды на его возвращение в игру сборной к ЧМ...

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 16 марта 2018, 20:30

      *** это жопа для сборноой!!!!

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 16 марта 2018, 19:04

      Ну это последний шанс для Артема, вернуться в сборную.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 18:55

      Для него сейчас поддержка товарищей,важней всего.

      6
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 марта 2018, 18:53

      Опустим слюни... потеря для сборной и клуба огромная, выздоровления и удачи

      3
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