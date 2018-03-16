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    Созин хочет «Атлетико» в соперники ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы

    Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился, кого он хочет видеть соперником ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы, куда армейцы прошли после победы в двухматчевом противостоянии над «Лионом» (0:1, 3:2).

    «Пусть в 1/4 финала ЦСКА попадется «Атлетико». Я был на матче «Локомотив»«Атлетико» и теперь очень хочу увидеть мадридцев против ЦСКА. До вчерашнего дня не видел «Атлетико» вживую на стадионе, и эта команда меня приятно удивила. Хочется увидеть, как армейцы будут выглядеть против такого сильного соперника.

    Кто-то хочет «Спортинг» и «Зальцбург», ведь тогда якобы больше шансы пройти дальше. Это тоже позиция, она имеет место, но мне хочется увидеть «Атлетико» в Москве в апреле в хорошую погоду», – сказал Созин.

    Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы начнется в 15:00 по московскому времени.

    Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2018 14:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 марта 2018, 19:04

      Идиот что ли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 18:21

      Ни один болельщик ЦСКА не поддержит этого эксперта.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 марта 2018, 17:46

      Дурачок.Захотел посмотреть Атлетико???Езжай в мадрид и смотри!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 марта 2018, 16:23

      интересно, кто вообще у него вью берет... и главный вопрос - для чего?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 16 марта 2018, 16:17

      ПНХ даун

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      vsolon 16 марта 2018, 15:38

      в полуфинале посмотришь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 марта 2018, 15:08

      Эндрю ди Соза..блиять.
      Да деньги есть.в чём проблема...?
      Езжай ,смотри..этикой не злоупотреБляй,только...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Dok Hadson 16 марта 2018, 14:59

      Дебил.

      2
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