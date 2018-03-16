Созин хочет «Атлетико» в соперники ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился, кого он хочет видеть соперником ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы, куда армейцы прошли после победы в двухматчевом противостоянии над «Лионом» (0:1, 3:2).

«Пусть в 1/4 финала ЦСКА попадется «Атлетико». Я был на матче «Локомотив» – «Атлетико» и теперь очень хочу увидеть мадридцев против ЦСКА. До вчерашнего дня не видел «Атлетико» вживую на стадионе, и эта команда меня приятно удивила. Хочется увидеть, как армейцы будут выглядеть против такого сильного соперника.

Кто-то хочет «Спортинг» и «Зальцбург», ведь тогда якобы больше шансы пройти дальше. Это тоже позиция, она имеет место, но мне хочется увидеть «Атлетико» в Москве в апреле в хорошую погоду», – сказал Созин.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы начнется в 15:00 по московскому времени.

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