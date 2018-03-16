Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» лишь однажды победил «Ливерпуль» в последних восьми матчах, проиграв пять из них

«Манчестер Сити» лишь однажды победил «Ливерпуль» в последних восьми матчах, проиграв пять из них

16 марта 2018, 14:47
7

Сегодня состоялась жеребьевка второго раунда плей-офф Лиги чемпионов. По ее результатам в четвертьфинале встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Примечательно, что «горожане» добыли лишь одну победу над мерсисайдцами в последних восьми поединках во всех турнирах, проиграв в пяти из них. Также красные являются единственной командой, которой удалось обыграть «Сити» в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Общий счет встреч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» – 87-45 в пользу мерсисайдцев. Еще 46 матчей завершились вничью.

Отметим, что команды ни разу не встречались в рамках еврокубков.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Манчестер Сити Ливерпуль
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
talgatnurzhanov2006
1521202395
Мегаинтересная пара вышла!!!
Ответить
Динамо Тбилиси 81
1521212479
вот тут надо играть как раньше во времена великого БОБ Пейсли!!!!!!!!!
Ответить
zigbert
1521213462
Не предсказуемая пара.
Ответить
Viper for CSKA
1521222115
Хм... А вот эта статистика многое меняет в выборе фаворита. Шансы и правда равны. К тому же есть вероятность, что Гвардиола опять, как и с Баварией, напортачил с физической подготовкой, и команда подойдёт к решающим матчам неготовой.
Ответить
Maxi_7
1521222808
При всем уважении - без шансов для Ливерпуля.Вообще. И пусть вас не вводит в заблуждение недавнее поражение на Энфилде - там очень много звезд сошлось на небе - домашняя игра, две ошибки Эдерсона и гол имени Стоунза(играть в этих матчах с 90% вероятностью не будет, если только не случится чего с Компани/Отаменди), плюс Сити был уставший после кубкового рубилова тем же составом да и мотивация была так себе, отрыв уже был очков 16 от МЮ. В чемпионате Сити все дела уже решил и на игры 1/4 ЛЧ они выйдут супер мотивированными и заряженными, что бы Пеп ни говорил - для него это главный турнир и он его жаждет как никто другой. Мой прогноз - Ман Сити разгромит Ливерпуль в обоих матчах и спокойно пройдет в полуфинал.
Ответить
vick-north-west
1521266480
Проверил статистику, действительно так, но умолчали о том, что эта "лишь одна победа" - со счетом 5:0, да и финал Кубка Лиги попал в эти 8 матчей, там ничья и МС по пенальти. Опасения у болельщиков "Ливерпуля" остаются. А так-то - да, это наш "клиент".
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
1
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
Вчера, 16:05
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+