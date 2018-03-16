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    «Манчестер Сити» лишь однажды победил «Ливерпуль» в последних восьми матчах, проиграв пять из них

    Сегодня состоялась жеребьевка второго раунда плей-офф Лиги чемпионов. По ее результатам в четвертьфинале встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

    Примечательно, что «горожане» добыли лишь одну победу над мерсисайдцами в последних восьми поединках во всех турнирах, проиграв в пяти из них. Также красные являются единственной командой, которой удалось обыграть «Сити» в нынешнем розыгрыше АПЛ.

    Общий счет встреч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» – 87-45 в пользу мерсисайдцев. Еще 46 матчей завершились вничью.

    Отметим, что команды ни разу не встречались в рамках еврокубков.

    Источник: УЕФА

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    16.03.2018 14:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 17 марта 2018, 09:01

      Проверил статистику, действительно так, но умолчали о том, что эта "лишь одна победа" - со счетом 5:0, да и финал Кубка Лиги попал в эти 8 матчей, там ничья и МС по пенальти. Опасения у болельщиков "Ливерпуля" остаются. А так-то - да, это наш "клиент".

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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 16 марта 2018, 20:53

      При всем уважении - без шансов для Ливерпуля.Вообще. И пусть вас не вводит в заблуждение недавнее поражение на Энфилде - там очень много звезд сошлось на небе - домашняя игра, две ошибки Эдерсона и гол имени Стоунза(играть в этих матчах с 90% вероятностью не будет, если только не случится чего с Компани/Отаменди), плюс Сити был уставший после кубкового рубилова тем же составом да и мотивация была так себе, отрыв уже был очков 16 от МЮ.
      В чемпионате Сити все дела уже решил и на игры 1/4 ЛЧ они выйдут супер мотивированными и заряженными, что бы Пеп ни говорил - для него это главный турнир и он его жаждет как никто другой. Мой прогноз - Ман Сити разгромит Ливерпуль в обоих матчах и спокойно пройдет в полуфинал.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 марта 2018, 20:41

      Хм... А вот эта статистика многое меняет в выборе фаворита. Шансы и правда равны. К тому же есть вероятность, что Гвардиола опять, как и с Баварией, напортачил с физической подготовкой, и команда подойдёт к решающим матчам неготовой.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 18:17

      Не предсказуемая пара.

      2
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 16 марта 2018, 18:01

      вот тут надо играть как раньше во времена великого БОБ Пейсли!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 16 марта 2018, 15:13

      Мегаинтересная пара вышла!!!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > talgatnurzhanov2006 16 марта 2018, 15:48

      и ехать им далеко не придтся, они же рядом вроде очень)

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