«Манчестер Сити» лишь однажды победил «Ливерпуль» в последних восьми матчах, проиграв пять из них

Проверил статистику, действительно так, но умолчали о том, что эта "лишь одна победа" - со счетом 5:0, да и финал Кубка Лиги попал в эти 8 матчей, там ничья и МС по пенальти. Опасения у болельщиков "Ливерпуля" остаются. А так-то - да, это наш "клиент".
Сегодня состоялась жеребьевка второго раунда плей-офф Лиги чемпионов. По ее результатам в четвертьфинале встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Примечательно, что «горожане» добыли лишь одну победу над мерсисайдцами в последних восьми поединках во всех турнирах, проиграв в пяти из них. Также красные являются единственной командой, которой удалось обыграть «Сити» в нынешнем розыгрыше АПЛ.
Общий счет встреч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» – 87-45 в пользу мерсисайдцев. Еще 46 матчей завершились вничью.
Отметим, что команды ни разу не встречались в рамках еврокубков.