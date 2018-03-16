Бубнов: «Атлетико» – это «космос» для «Локомотива»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги выступления «Локомотива» в текущем розыгрыше Лиги Европы. По его словам, российскому клубу не повезло с соперником по 1/8 финала, что и сказалось в итоге на результате.

«Понятно, что шансов выйти в следующий раунд у команды Юрия Семина не было. Верил, что «Локо» по силам сыграть достойно и хотя бы не проиграть. Судя по всему, на это и нацеливались хозяева, но ничего не получилось. Если в первом тайме игра еще была равной, и ничего не предвещало беды, то после перерыва железнодорожники откровенно расклеились.

Ключевым эпизодом стал, конечно же, быстрый гол «Атлетико», который психологически надломил «Локомотив». Когда в обоих таймах практически сразу пропускаешь, перестроиться невероятно сложно. Тем более если играешь против команды, которая значительно превосходит тебя по классу.

Обращает на себя внимание то, что большинство острых и результативных атак испанского клуба проходили через центральную зону «Локо», где серьезных проблем до этого не наблюдалось. Думаю, дело тут в том, что хозяевам, по сравнению с матчем в Мадриде, пришлось значительно больше раскрываться. На выезде железнодорожники сконцентрировали все силы на обороне, пытались действовать плотно, но все равно пропустили трижды. В Москве этого уже не было – «Локо» пошел большими силами вперед, чем и воспользовался «Атлетико». У мадридцев команда лучше сбалансирована и куда эффективнее выходит из обороны в атаку.

Кто-то может сказать, что счет 1:5 не отражает происходившего на поле, но я не согласен. Если тебе столько забивают, значит, ты где-то что-то делаешь не так. При этом было видно, что «Атлетико» выкладывался не на все сто процентов и был способен при желании прибавить. Несмотря на серьезную ротацию состава, мадридцы смогли добиться даже более убедительной победы, нежели дома. Можно сказать, что и по результату, и по игре «Атлетико» – это «космос» для «Локомотива».

Что касается еврокубковой кампании в целом, то можно говорить, что столичному клубу не повезло с соперником. Не попадись ему главный фаворит турнира, результат мог бы быть другим. В то же время первое место на групповом этапе и победа над «Ниццей» в первом раунде плей-офф – неплохой результат для команды, нечасто выступающей в еврокубках», – считает Бубнов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» завершился со счетом 1:5 (первый матч – 0:3).