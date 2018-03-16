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    Бубнов: «Атлетико» – это «космос» для «Локомотива»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги выступления «Локомотива» в текущем розыгрыше Лиги Европы. По его словам, российскому клубу не повезло с соперником по 1/8 финала, что и сказалось в итоге на результате.

    «Понятно, что шансов выйти в следующий раунд у команды Юрия Семина не было. Верил, что «Локо» по силам сыграть достойно и хотя бы не проиграть. Судя по всему, на это и нацеливались хозяева, но ничего не получилось. Если в первом тайме игра еще была равной, и ничего не предвещало беды, то после перерыва железнодорожники откровенно расклеились.

    Ключевым эпизодом стал, конечно же, быстрый гол «Атлетико», который психологически надломил «Локомотив». Когда в обоих таймах практически сразу пропускаешь, перестроиться невероятно сложно. Тем более если играешь против команды, которая значительно превосходит тебя по классу.

    Обращает на себя внимание то, что большинство острых и результативных атак испанского клуба проходили через центральную зону «Локо», где серьезных проблем до этого не наблюдалось. Думаю, дело тут в том, что хозяевам, по сравнению с матчем в Мадриде, пришлось значительно больше раскрываться. На выезде железнодорожники сконцентрировали все силы на обороне, пытались действовать плотно, но все равно пропустили трижды. В Москве этого уже не было – «Локо» пошел большими силами вперед, чем и воспользовался «Атлетико». У мадридцев команда лучше сбалансирована и куда эффективнее выходит из обороны в атаку.

    Кто-то может сказать, что счет 1:5 не отражает происходившего на поле, но я не согласен. Если тебе столько забивают, значит, ты где-то что-то делаешь не так. При этом было видно, что «Атлетико» выкладывался не на все сто процентов и был способен при желании прибавить. Несмотря на серьезную ротацию состава, мадридцы смогли добиться даже более убедительной победы, нежели дома. Можно сказать, что и по результату, и по игре «Атлетико» – это «космос» для «Локомотива».

    Что касается еврокубковой кампании в целом, то можно говорить, что столичному клубу не повезло с соперником. Не попадись ему главный фаворит турнира, результат мог бы быть другим. В то же время первое место на групповом этапе и победа над «Ниццей» в первом раунде плей-офф – неплохой результат для команды, нечасто выступающей в еврокубках», – считает Бубнов.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» завершился со счетом 1:5 (первый матч – 0:3).

    Источник: Sportbox.ru

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    16.03.2018 06:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +842

      sined1951 16 марта 2018, 17:32

      Очень огорчила игра центральных защитников. Не держали они плотно нападающих соперника, давали им свободно не только мяч принимать, но и разворачиваться. Чорлука откровенно слаб. Явно он не усиление Локо в нынешнем сезоне.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 марта 2018, 11:09

      Так же Бубнов говорил, что шансов у наших клубов нет! А ЦСКА прошёл!

      0
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      Рейтинг: +5460

      Дядя Серёжа 16 марта 2018, 10:57

      Это МКС против плацкары

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 16 марта 2018, 07:56

      Можно играть против всех , если пристроит игру правильно изучая соперника. Ведь совсем недавно Агдамский Карабах в двух матчах не проиграл этому же Атлетико. 0-0 дома 1-1 в Мадриде. А Карабах ниже по классу чем Локомотив. Не надо искать оправданий используя таких слов как космос. Просто проиграл тренер. 8 пропушенных , это не класс Локо.

      2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 16 марта 2018, 07:26

      На все 100% согласен с Бубновым, правда считаю, что не только для Локо, Атлетико космос.Для Спартака, Зенита и ЦСКА это тоже космос.

      5
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 16 марта 2018, 07:15

      Пусть Сёмин попросится на Казань-Арену болбоем за еду, может через несколько лет, подсматривая за Бердыевым, чему-нибудь научится

      0
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons > Африканскaя чумa cвинeй 16 марта 2018, 07:27

      Иди подсматривай за болбоями, может чему-нибудь научишься!

      0
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > DeviDjons 16 марта 2018, 07:30

      Искренне соболезную

      0
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > soccerfanivan 16 марта 2018, 17:49

      Тут разговор даже не о гипотетической возможности выиграть, а о достойном поражении от достойного соперника, либо позорном безвольном просере с общим счётом 1-8.
      Играет же, наконец Бердыев с составами в разы худшими и по качеству, и по цене достойно на международном уровне, так в системе ли дело ?

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