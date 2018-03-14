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  • Моуринью – о вылете из Лиги чемпионов: «У нас нет времени на драму»

Моуринью – о вылете из Лиги чемпионов: «У нас нет времени на драму»

14 марта 2018, 01:50
33

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Напомним, что манкунианцы проиграли в этой встрече со счетом 1:2 и вылетели из турнира.

«Первый гол был очень важен. Не только из-за результата первой встречи, но и из-за хода нынешнего матча.

У нас были хорошие моменты для гола, мы проводили неплохие отрезки, но не забили. Не могу сказать, что с моими футболистами было что-то не так. Это футбол, мы проиграли, но завтра новый день, а в субботу следующий матч.

У нас нет времени на драму», – заявил Моуринью.

Источник: BBC
Лига чемпионов Севилья Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (33)
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Benzema 9
1520981766
Твой автобус устарел уже не в моде и далше таке будеть со временом)
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Патронташ
1520982879
Это уже не драма.Трагикомедия.Как из неплохого футбольного тренера можно превратиться в грустного клоуна.
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mutabor0992
1520984563
У вас нет не времени...У вас нет яиц!!!Евнухи!!!
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Cules2013
1520987230
Сколько можно отскакивать? Вот и расплата. Всю прошлую ЛЕ вот так играли, но в ЛЧ совсем другой разговор. Севилья - молодцы. А Моур красавчик, он сказал, что МЮ не привыкать вылетать на ранних стадиях в ЛЧ, так что типа всё норм, живём дальше. Полнейшая дичь, в стиле ван Гала. Моур всегда был клоуном, просто раньше многие этого не видели за его успехами, а теперь всё вышло на ружу.
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ribavadim
1520992709
"У нас нет времени на драму",а есть только проездной на автобус!
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Евгений П
1520993493
С такой игрой при таком подборе игроков...Ну да, времени на драму нет. Нужно же ещё успеть лохануться в чемпионате
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Shogun
1520999959
Вылет уже на первой стадии плей-офф и от второсортной команды, короче пакуй вещи, ты облажался опять автобусник
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maratagliulin
1521003316
Распиареный вратарь тоже не помог
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жеха87
1521005803
Такой состав, подбор игроков а в е нытье! Напоминает Манчини!
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Danish Dynamite
1521006297
Сэру Алексу дай хотя бы четверть моуриньевского бюджета - он бы с финалов не вылезал. Очень надеюсь, что его вытурят, расширят стадион (как и хотели) и возьмут нормального тренера, хоть Роя Кина какого-нибудь. Нужно срывать поганый штамп самого унылого клуба в мире. Вы вспомните, как при Фергюсоне играли! На атаку, как пружина! Короли последней 10-минутки! Хоть и правда возвращай его, как Бавария Хайнкесса вернула!
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