Моуринью – о вылете из Лиги чемпионов: «У нас нет времени на драму»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Напомним, что манкунианцы проиграли в этой встрече со счетом 1:2 и вылетели из турнира.

«Первый гол был очень важен. Не только из-за результата первой встречи, но и из-за хода нынешнего матча.

У нас были хорошие моменты для гола, мы проводили неплохие отрезки, но не забили. Не могу сказать, что с моими футболистами было что-то не так. Это футбол, мы проиграли, но завтра новый день, а в субботу следующий матч.

У нас нет времени на драму», – заявил Моуринью.