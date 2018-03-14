Моуринью – о вылете из Лиги чемпионов: «У нас нет времени на драму»

Думаю, не далек опять тот день, когда игрокам на этот раз уже МЮ надоест сварливый и трусливый характер Жозе и игроки начнут его сливать. К этому можно относиться по-разному, но лично я их пойму - так бездарно использовать такой потенциал команды, это нужно умудриться еще...Санчес - ты ли это вообще...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Напомним, что манкунианцы проиграли в этой встрече со счетом 1:2 и вылетели из турнира.
«Первый гол был очень важен. Не только из-за результата первой встречи, но и из-за хода нынешнего матча.
У нас были хорошие моменты для гола, мы проводили неплохие отрезки, но не забили. Не могу сказать, что с моими футболистами было что-то не так. Это футбол, мы проиграли, но завтра новый день, а в субботу следующий матч.
У нас нет времени на драму», – заявил Моуринью.