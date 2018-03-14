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    Моуринью – о вылете из Лиги чемпионов: «У нас нет времени на драму»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Напомним, что манкунианцы проиграли в этой встрече со счетом 1:2 и вылетели из турнира.

    «Первый гол был очень важен. Не только из-за результата первой встречи, но и из-за хода нынешнего матча.

    У нас были хорошие моменты для гола, мы проводили неплохие отрезки, но не забили. Не могу сказать, что с моими футболистами было что-то не так. Это футбол, мы проиграли, но завтра новый день, а в субботу следующий матч.

    У нас нет времени на драму», – заявил Моуринью.

    Источник: BBC

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    14.03.2018 01:50
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 14 марта 2018, 12:51

      Думаю, не далек опять тот день, когда игрокам на этот раз уже МЮ надоест сварливый и трусливый характер Жозе и игроки начнут его сливать. К этому можно относиться по-разному, но лично я их пойму - так бездарно использовать такой потенциал команды, это нужно умудриться еще...Санчес - ты ли это вообще...

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      Рейтинг: +288

      фантоци > Maxi_7 14 марта 2018, 14:41

      санчес совершил ошибку перейдя в мю.Надо было в сити,не в его футбол они играют, и пока Маур у руля,ничего не измениться

      1
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      Рейтинг: +148

      P10NER > фантоци 14 марта 2018, 15:13

      ты такой аналитик.... Спроси Сити вначале нужен ли им Санчес, а потом комментируй

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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 > фантоци 14 марта 2018, 15:35

      У Санчеса то и выбора практически не было, из реальных претендентов были только Сити и Юнайтед, Сити отказался покупать, так как МЮ дали бОльшую цену вот и все собственно, поэтому его по-человечески жалко даже немного, игрок классный а с тренерами не везет. Ты прав, пока Моуринью в команде, ничего не поменяется, но, думаю, "особенный" ненадолго задержится....

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      Рейтинг: +288

      фантоци > P10NER 14 марта 2018, 15:36

      дятел)они хотели его купить))

      0
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      Рейтинг: +53

      hoper > P10NER 14 марта 2018, 21:48

      На халяву взяли бы без проблем

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 марта 2018, 11:51

      Возьми вину на себя клоун... Так безвольно и ссыкливо МЮ ещё в сезоне пожалуй ни разу не играл дома. Это всё из-за твоей недотактики... Такую Севилью нужно дома сминать, а не катать вату поперёк да вдоль поля....

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 11:00

      ну так, теперь только это и остается сказать.

      2
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 14 марта 2018, 10:29

      Сезон провален

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 10:23

      А может оно и к лучшему ,все силы теперь на АПЛ.

      2
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 > zigbert 14 марта 2018, 10:28

      И что это даст?Ничего не даст-2е место это такое же попалание в ЛЧ,как и 4е.Ну только с медалькой...

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > Антибиотик111 14 марта 2018, 10:43

      Пустячек а приятно.

      2
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 > zigbert 14 марта 2018, 12:47

      МЮ позиционирует себя как лучшая команда Англии и одна из лучших в мире, стоит только посмотреть на их трансферные траты... для МЮ не существует ничего кроме 1го места.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 марта 2018, 08:44

      Сэру Алексу дай хотя бы четверть моуриньевского бюджета - он бы с финалов не вылезал.
      Очень надеюсь, что его вытурят, расширят стадион (как и хотели) и возьмут нормального тренера, хоть Роя Кина какого-нибудь. Нужно срывать поганый штамп самого унылого клуба в мире.
      Вы вспомните, как при Фергюсоне играли! На атаку, как пружина! Короли последней 10-минутки! Хоть и правда возвращай его, как Бавария Хайнкесса вернула!

      6
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      Рейтинг: +142

      orzy > Danish Dynamite 14 марта 2018, 08:49

      +++++55555555555555555

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > Danish Dynamite 14 марта 2018, 12:14

      Яне знаю , вернуть Сера Фергюсона даст что нибудь или нет , но МЮ нужен новый тренер-новатор это точно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      жеха87 14 марта 2018, 08:36

      Такой состав, подбор игроков а в е нытье! Напоминает Манчини!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 марта 2018, 08:29

      Асабливый очередной раз обделался...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 14 марта 2018, 07:55

      Распиареный вратарь тоже не помог

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > maratagliulin 14 марта 2018, 08:57

      Чё на Де Хеа гонишь???

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > maratagliulin 14 марта 2018, 11:07

      Де Хеа очень крут,а вот МЮ фуфло...

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 марта 2018, 07:52

      Когда кошка не до тянется до мясо , говорят фу воняет

      2
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