Фабрегас пообещал создать проблемы для Месси на «Камп Ноу»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас пообещал создать максимально неудобные условия для форварда «Барселоны» Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если я встречусь на поле с Месси, а мы будем играть примерно в одной зоне, я знаю, что сдержать его будет весьма сложно. Но я приложу максимум усилий, чтобы он почувствовал дискомфорт на поле. Надеюсь, это помешает ему нормально делать свою работу.

Все знают, что Месси хочет победить, но и я хочу того же. Мы играем в разных командах, и каждый из нас хочет лучшего для своих клубов. Но при этом мы уважаем друг друга», – приводит слова Фабрегаса Sports Mole.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Челси» состоится в среду, 14 марта, в 22:45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 1:1.