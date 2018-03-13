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    Фабрегас пообещал создать проблемы для Месси на «Камп Ноу»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас пообещал создать максимально неудобные условия для форварда «Барселоны» Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Если я встречусь на поле с Месси, а мы будем играть примерно в одной зоне, я знаю, что сдержать его будет весьма сложно. Но я приложу максимум усилий, чтобы он почувствовал дискомфорт на поле. Надеюсь, это помешает ему нормально делать свою работу.

    Все знают, что Месси хочет победить, но и я хочу того же. Мы играем в разных командах, и каждый из нас хочет лучшего для своих клубов. Но при этом мы уважаем друг друга», – приводит слова Фабрегаса Sports Mole.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Челси» состоится в среду, 14 марта, в 22:45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2018 09:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 13 марта 2018, 19:01

      лучшеб играл так как болтал

      0
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 13 марта 2018, 15:11

      Намек поняли.КК ставим парни))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:30

      Этим должен заниматься опорник и защитники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 13 марта 2018, 12:33

      Ну да, Месси нервно курит в сторонке, сказал бы это Канте, самый цепкий игрок, а Фабрегас более АТАКУЮЩИЙ игрок у которого с пасом все хорошо, но никак для отбора мяча

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 13 марта 2018, 15:03

      да фабрега в скорости ему проиграет с двух шагов уже.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 10:53

      Ну интересный матч нас ждёт!!!

      2
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 13 марта 2018, 10:50

      Смелое заявление

      2
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 13 марта 2018, 10:16

      барса все равно выйдет!

      2
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      Рейтинг: +617

      nelez > зенит ничто 13 марта 2018, 20:31

      Выйдет , это в смысле вылетит или на следующий этап?

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