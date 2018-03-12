В Швеции не боятся поездки на чемпионат мира-2018 в Россию

Глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон призвал болельщиков отбросить страх перед поездкой в Россию на чемпионат мира-2018. Он уверен, что на этом турнире безопасность будет обеспечена на высочайшем уровне.

«Я абсолютно уверен, что безопасность на чемпионате мира будет обеспечена на самом высоком уровне. Чемпионат мира – футбольный праздник, и болельщики являются одной из его главных составляющих.

Да, в связи с последними инцидентами многие СМИ пишут про опасность и прочее, но все это не более чем слухи, провокации и попытки вызвать страх. Мы не только не боимся ехать в Россию и не боимся за своих болельщиков, но и призываем остальных забыть о своих страхах и приезжать в Россию.

Могу лишь сказать с абсолютной уверенностью, что квота, положенная шведским болельщикам, будет выкуплена, активно подаются заявки и на нейтральную квоту. Шведские фанаты любят путешествия на крупные турниры, поэтому уверен, что как на трибунах, так и в фан-зонах на матчах сборной будет желто-синий праздник», – заявил Нильссон.

Напомним, сборная Швеции встретится на групповом этапе с командами Южной Кореи, Германии и Мексики.