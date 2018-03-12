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    В Швеции не боятся поездки на чемпионат мира-2018 в Россию

    Глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон призвал болельщиков отбросить страх перед поездкой в Россию на чемпионат мира-2018. Он уверен, что на этом турнире безопасность будет обеспечена на высочайшем уровне.

    «Я абсолютно уверен, что безопасность на чемпионате мира будет обеспечена на самом высоком уровне. Чемпионат мира – футбольный праздник, и болельщики являются одной из его главных составляющих.

    Да, в связи с последними инцидентами многие СМИ пишут про опасность и прочее, но все это не более чем слухи, провокации и попытки вызвать страх. Мы не только не боимся ехать в Россию и не боимся за своих болельщиков, но и призываем остальных забыть о своих страхах и приезжать в Россию.

    Могу лишь сказать с абсолютной уверенностью, что квота, положенная шведским болельщикам, будет выкуплена, активно подаются заявки и на нейтральную квоту. Шведские фанаты любят путешествия на крупные турниры, поэтому уверен, что как на трибунах, так и в фан-зонах на матчах сборной будет желто-синий праздник», – заявил Нильссон.

    Напомним, сборная Швеции встретится на групповом этапе с командами Южной Кореи, Германии и Мексики.

    Источник: ТАСС

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    12.03.2018 09:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 15:20

      Всевозможных слухов будет много.Но думается что Россия справится с возложенной на нее миссией.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 марта 2018, 12:28

      Смешно читать, что европейцы боятся за свою безопасность в России. Да у нас тут тишь да гладь, в отличие от вас, где пипец как стрёмно, постоянно теракты, погромы и прочая фигня.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 10:58

      ну вот мнение адекватных людей, а те кто говорит гадости делают это специально чтобы испортить праздник.

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 09:59

      Вот таким сборным мы будем рады!!!Удачи шведам в России!!!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 марта 2018, 09:57

      Баня,водка,гармонь и лосось...
      (с)

      2
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