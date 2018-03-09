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    Диего Коста: «Счет 3:0 против «Локомотива» ни о чем не говорит»

    Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста оценил силу «Локомотива» по итогам первого матча 1/8 финала Лиги Европы. По словам футболиста, пока рано говорить о выходе испанцев в следующий раунд турнира.

    «У «Локомотива» хорошая команда. Счет 3:0 ни о чем не говорит. Так бывает. Они хорошо играли, у них крепкий коллектив, но мы были лучше и добились нужного результата.

    Довольны, что перед поездкой в Россию сделали серьезный задел», – сказал Коста в эфире «Матч ТВ».

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 11:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 11 марта 2018, 12:25

      я ошибаюсь может, но от косты слышать приободряющие слова в адрес соперника- странно. он ведь всегда был плохишом?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 18:41

      так говорит только чтобы подбодрить соперника, а на самом деле 3:0 это по сути приговор и вряд ли что-то возможно в ответке, хотя все равно буду верить до конца в Локо и ждать чуда!)

      2
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 9 марта 2018, 18:31

      То, что команда, исповедующая оборонительный футбол, запихнула лидеру РФПЛ три баранки насухую, при абсолютно беззубой игре последнего значит больше чем МНОГО

      0
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 9 марта 2018, 14:16

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      надо было локомотив 5 : 0 воткнуть не суйтесь со своей продажной и бестолковой игрой научитесь играть в честной спортивной борьбе приходите а то ржд чемпионство локомотиву купил и те заодно подумали что перед ними не атлетико а ска-хабаровск и жиденько так обделались где миранчуки где это чёрное дерево хвалёное не видно и не слышно команда бей-беги смотреть противно

      -5
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      Рейтинг: +393

      victosha 9 марта 2018, 12:41

      С 1:3 отыгрывали, бывало, с 0:3 чё-то не припомню...

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 марта 2018, 12:40

      как раз таки это много значит...
      значит, что локо может спокойно сосредоточиться на чемпионате

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 12:01

      Конечно счет 3:0 не приговор,примеров можно привести много,но для этого Локомотиву нужно совершить подвиг.

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2018, 11:34

      Говорит, говорит. По игре 5-0 было. Испанцы забили только 3. Не вижу повода для радости, но я изначально говорил, что высока вероятность того, что вылетят все 3 наших команды, и где-то хоть раз будет разгром. Уже на 50% сбылось.

      3
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 9 марта 2018, 11:27

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      Как это ни о чём не говорит как раз говорит о том что команда небогатой страны как стоячую обыгрывает команду с огромным государственным ресурсом технично поставив её в такую позу в которой бы той было удобно откуривать и та причмокивая от наслаждения сделала это в полном объёме показав своё полное половое безсилие и безхарактерность

      -5
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > богатяновский 9 марта 2018, 11:45

      ВВП Испании и ВВП России примерно равны так-то. А уж если сравнивать ВВП на душу населения-то мы по сравнению с ними нищета.

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      Рейтинг: +256

      Gorasul > Eddyson 9 марта 2018, 13:48

      Да, но мы по уровню коррупции далеко опережаем Испанию! Она 37ая, мы 136!!!

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 9 марта 2018, 11:16

      Локо хорошо играл, показали себя сплочённый коллективом!!!

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