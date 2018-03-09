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  • Диего Коста: «Счет 3:0 против «Локомотива» ни о чем не говорит»

Диего Коста: «Счет 3:0 против «Локомотива» ни о чем не говорит»

9 марта 2018, 11:05
15

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста оценил силу «Локомотива» по итогам первого матча 1/8 финала Лиги Европы. По словам футболиста, пока рано говорить о выходе испанцев в следующий раунд турнира.

«У «Локомотива» хорошая команда. Счет 3:0 ни о чем не говорит. Так бывает. Они хорошо играли, у них крепкий коллектив, но мы были лучше и добились нужного результата.

Довольны, что перед поездкой в Россию сделали серьезный задел», – сказал Коста в эфире «Матч ТВ».

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Атлетико Локомотив Коста Диего
Комментарии (15)
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dendiesel
1520583394
Локо хорошо играл, показали себя сплочённый коллективом!!!
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богатяновский
1520584068
Как это ни о чём не говорит как раз говорит о том что команда небогатой страны как стоячую обыгрывает команду с огромным государственным ресурсом технично поставив её в такую позу в которой бы той было удобно откуривать и та причмокивая от наслаждения сделала это в полном объёме показав своё полное половое безсилие и безхарактерность
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Cules2013
1520584441
Говорит, говорит. По игре 5-0 было. Испанцы забили только 3. Не вижу повода для радости, но я изначально говорил, что высока вероятность того, что вылетят все 3 наших команды, и где-то хоть раз будет разгром. Уже на 50% сбылось.
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zigbert
1520586117
Конечно счет 3:0 не приговор,примеров можно привести много,но для этого Локомотиву нужно совершить подвиг.
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mihail200606
1520588428
как раз таки это много значит... значит, что локо может спокойно сосредоточиться на чемпионате
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victosha
1520588511
С 1:3 отыгрывали, бывало, с 0:3 чё-то не припомню...
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богатяновский
1520594204
надо было локомотив 5 : 0 воткнуть не суйтесь со своей продажной и бестолковой игрой научитесь играть в честной спортивной борьбе приходите а то ржд чемпионство локомотиву купил и те заодно подумали что перед ними не атлетико а ска-хабаровск и жиденько так обделались где миранчуки где это чёрное дерево хвалёное не видно и не слышно команда бей-беги смотреть противно
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Африканскaя чумa cвинeй
1520609476
То, что команда, исповедующая оборонительный футбол, запихнула лидеру РФПЛ три баранки насухую, при абсолютно беззубой игре последнего значит больше чем МНОГО
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OfaZavr
1520610116
так говорит только чтобы подбодрить соперника, а на самом деле 3:0 это по сути приговор и вряд ли что-то возможно в ответке, хотя все равно буду верить до конца в Локо и ждать чуда!)
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BellatrixBlack
1520760318
я ошибаюсь может, но от косты слышать приободряющие слова в адрес соперника- странно. он ведь всегда был плохишом?
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