Диего Коста: «Счет 3:0 против «Локомотива» ни о чем не говорит»

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста оценил силу «Локомотива» по итогам первого матча 1/8 финала Лиги Европы. По словам футболиста, пока рано говорить о выходе испанцев в следующий раунд турнира.

«У «Локомотива» хорошая команда. Счет 3:0 ни о чем не говорит. Так бывает. Они хорошо играли, у них крепкий коллектив, но мы были лучше и добились нужного результата.

Довольны, что перед поездкой в Россию сделали серьезный задел», – сказал Коста в эфире «Матч ТВ».

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Локомотив» завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Москве 15 марта.