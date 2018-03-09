Рэмзи: «Арсенал» показал отличный футбол»

Защитник «Арсенала» Аарон Рэмзи дал оценку футболу, показанному его командой в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» на выезде. По словам футболиста лондонского клуба, его команда показа отличную игру.

«Мы отлично провели первый тайм, создав множество голевых моментов у ворот соперника. Во втором тайме мы пытались защитить полученный результат.

В целом же команда показала отличный футбол, который принес нам нужный результат. Мы очень тщательно готовились к этой встрече, старались исправить ошибки, допущенные в предыдущих играх», – приводит слова Рэмзи SkySports.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» – «Арсенал» завершился со счетом 0:2.Ответная игра состоится в Лондоне 15 марта.